Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde. Bilindiği üzere iOS işletim sistemi ile çalışan iPhone'lardan Android'e ya da Android'den iOS'a geçiş yapılırken WhatsApp sohbet geçmişlerinin yeni cihaza aktarılması sorun yaratabiliyor. Haliyle bu durum cihaz değiştiren WhatsApp kullanıcılarının en çok eleştirdiği konuların başında geliyor.

Görünen o ki WhatsApp bu eleştirilere kulak verdi. Zira platform bu işlemi kolaylaştıracak güncellemesi için ilk adımı attı. Forbes'un WABetaInfo'nun elde ettiği verilere dayandırdığı haberine göre, WhatsApp söz konusu verilerin yeni cihaza aktarılmasına imkan veren özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Zira bu özellik sayesinde yeni bir cihaz aldığınız zaman çoklu hesap desteği sayesinde halihazırda WhatsApp'ınızda yer alan tüm veriler bu cihaza da gelecek.

Aynı habere göre, ilerleyen dönemde bu özellik hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.