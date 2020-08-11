Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmit Belediyesinin hizmet araçları tanıtımı ve toplu açılışlarına geliyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in son bir yılda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucu gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak. 13 Ağustos Perşembe Günü saat 19.00’da İnterteks Fuar Alanı önü otoparkında gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı 27 milyonluk yatırım olan temizlik hizmet araçlarının tanıtımı yapılacak.

SAHNE İZMİT VE KADIN BASKETBOL TAKIMI UNUTULMAYACAK

Özellikle İzmit’in geleceğine yapılan 27 milyonluk temizlik araçlarının da tanıtılacağı Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni’nde, pek çok yerin açılışı da aynı anda gerçekleştirilecek. Program ayrıca Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil eden İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ve İzmit’i Avrupa’da temsil etme başarısını gösteren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımına plaket takdim edilecek.

İŞTE AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PROJELER;

1.Kendi bünyesinin dışında dijital ortamında 25 binin üzerine kitap bulunduran İzmit Belediyesi Kütüphanesi.

2.İhtiyaç sahiplerine yönelik hizmet verecek olan, ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyacını karşılayacak, yardımsever vatandaşlarımızla buluşturan Dost Eller Mağazası.

3.Halka hizmet edecek olan sosyal tesisimiz Gülümse Kafe.

4.Digital ortamda kurulan ‘Kardeş Eller’ sistemi üzerinden bize başvuran ihtiyaç sahiplerinin gıda taleplerini karşılayacağımız Gıda Bankası.

5.Sadece gençlerin değil ailelerinin de gönül rahatlığıyla kullanabileceği, Karadeniz sahilinin incisi, ormanıyla, deniziyle doğayla iç içe Sarı Su Gençlik Kampı.

6.Eski eşi tarafından küçük kızının önünde katledilen ve kadın cinayetlerinde bir simge haline dönüşen Emine Bulut’un isminin yaşatıldığı, çocuklarımızın anneleriyle yaşamayı sonuna kadar hak ettiği Emine Bulut Parkı.

7.Gündoğdu Mahallesi’nde evlatlarımızın güvenle ve huzurla dolaşabileceği Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı.

8.İzmit’in güzelliğine güzellik katacak, kentin dışarıya bağımlı olduğu çiçek ve süs bitkileri ihtiyacına yetecek İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi / Çiçek Serası.

9.Daha önce prefabrike bir mescitte ibadet etmek zorunda kalan Ambarcı Köyüne; Ambarcı Cami temel atma töreni