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11 Ağu 2020 - 11:31- Ekonomi G: 11 Ağu 2020 - 11:34

Altın fiyatlarında sert hareket!

Küresel piyasalarda işlem gören altının onsu bugün 40 dolar değer kaybı yaşadı. Psikolojik sınır olan 2000 doların altına inen ons ile birlikte gram altında da düşüşler görüldü.
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Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı. Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.

Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti. Ons altın bugün en düşük 1984 dolar, en yüksek ise 2030 dolar seviyesini gördü. Ons altında fark 46 dolar oldu. Buna paralel olarak gram altın fiyatları ise en düşük 465.9 lira, en yüksek 478.9 lira seviyesini gördü.

Çeyrek altın 768 lira seviyesinden el değiştiriyor.

11 Ağu 2020 - 11:31 - Ekonomi

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