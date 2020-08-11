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11 Ağu 2020 - 11:38- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 11:42

Tarhan: Kocaeli'ye neden yeterince yatırım yapılmıyor?

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan, Kocaeli'ye yapılan yatırımlara değinerek, "Kocaeli devlet yatırımları bakımından mağdur edilen bir kent. Hak ettiği ölçüde yatırım yapılmıyor Kocaeli’ye” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ağustos 2020 tarihinde açılışlarına katıldığı Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri ile Gebze TÜBİTAK tesislerinde çalışmaya başlayan Mükemmeliyet Merkezleri yatırımlarına değinen CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Merkezi idarenin Kocaeli’ne yaptığı her yatırım bizi şüphesiz ki memnun ediyor. Kentimizin daha bayındır hale gelmesi ve yeni yatırımlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Ancak Sayın Erdoğan’ın son açılışları gerçek durumu gizlemeye yetmiyor. Kocaeli devlet yatırımları bakımından mağdur edilen bir kent. Hak ettiği ölçüde yatırım yapılmıyor Kocaeli’ye.”

DEVLETİN RESMİ RAKAMLARI ORTADA 

“Gösterişli açılışlar bizi yanıltmamalı. 2020 yılı bütçesi Kocaeli’nin nasıl mağdur edildiğini açık bir şekilde kanıtlıyor. Şöyle ki, 2020 yılı bütçesinde eğitim yatırımlarına 11.089.400.000 TL ayrılmış durumda. Bu meblağdan Kocaeli’nin payına düşen rakam ise 36.500.000. Yani Kocaeli’ne tüm Türkiye’deki toplam eğitim yatırımlarının sadece % 0. 32 ayrılmış. Benzeri bir mağduriyet sağlık yatırımları için de söz konusu. 2020 yılı bütçesinde sağlık yatırımlarının toplam tutarı 5. 105. 178. 000 TL. Toplam sağlık yatırım harcamalarından Kocaeli’nin payına düşen ise 71. 142.915 TL. Bu miktar % 1. 39 oranına karşılık geliyor. İşte gerçek manzara böyle. Devlet eğitim yatırımlarının % 0. 32, sağlık yatırımlarının ise yalnızca % 1. 39’u Kocaeli’ne ayırmayı uygun görmüş. Bu rakamlar çok düşük. Çünkü 2019 itibariyle kentimizde 1. 953.035 kişi yaşıyor. Türkiye nüfusunun % 2. 35’i Kocaeli’nde ikametgah etmekte. Ama eğitim ve sağlığa harcanan para bu oranın çok altında. Dahası Kocaeli’nin Türkiye vergi gelirleri içindeki payı % 9. 38. Yani devlet hazinesindeki her 100 liranın 10 lirası Kocaeli’nden geliyor. Bu rakamlar karşısında ülkeyi idare edenler nüfusunun ve elde ettiği gelirin çok altında yatırımla Kocaeli’nin neden mağdur edildiği açıklamak zorunda.”

11 Ağu 2020 - 11:38 - Gündem

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