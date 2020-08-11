Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Ağu 2020 - 11:44- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 11:45

Abonelik için kuruma gitmeye gerek yok

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü “Mesafeli Sözleşme” uygulaması ile abonelere büyük kolaylık sağlayacak
mask

Kocaeli’de vatandaşlara abonelik işlemlerinde kolaylık sağlayacak mesafeli sözleşme uygulaması başlıyor. Vatandaşlara hızlı ve kolay çözümler sunduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ülkemize de örnek olacak proje ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabilecektir.” dedi.

TEKNOLOJİK YENİLİK

İl genelinde 840 bini aboneye ve 2 milyon nüfusa içme suyu, atık su ve çağdaş işletmecilik hizmetleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kolaylıklar sağlamak için teknolojik yatırımlarını sürdürüyor.  Vatandaşların işlerini kolaylaştırarak memnuniyeti artırmaya yönelik olarak İSU Genel Müdürlüğü,  Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu kapsamda bilgi işlem altyapısını da geliştiren kurum, abonelikte mesafeli sözleşme uygulamasına geçiyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,”TEKNOLOJİDE ÖNCÜ BELEDİYEYİZ”

Kocaelililere hizmetin en iyisini yapmayı hedefleyen projeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başlattıkları uygulama ile birlikte abonelik işlemlerinde önemli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Abonelik sayıları ile onlarca ilin nüfusundan fazla insana hizmet ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, ”Teknolojik yenilik ve uygulamalarda öncü belediyeyiz. Ülkemize de örnek olacak “Mesafeli Sözleşme” uygulaması ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerektirmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabilecektir. Kocaelili hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.

İSTEDİKLERİ ZAMAN ABONELİK

Mevcut durumda İlçe Şube Müdürlükleri, İSU Sanal Şube ve e-devlet üzerinden yapılan abonelik devir işlemlerinde “Abonelik Sözleşmeleri” ıslak imza ile tesis edilirken Mesafeli Sözleşme uygulaması ile birlikte vatandaşlar şube müdürlüklerine gitmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yerde ve saatte bilgisayar üzerinden abonelik sözleşmesini yapabilecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte vatandaşlar, zaman kaybı yaşamadan kolay bir şekilde kurum hizmetine ulaşmış olacak. 

ŞUBEYE GELMEDEN YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Vatandaşları ayrıca abonelik fesih/sonlandırma, fatura ödeme, arıza ve kaçak ihbar, yeni abonelik talebi işlemlerini de şubeye gelmeden/internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

11 Ağu 2020 - 11:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmit Belediyesinin hizmet araçları tanıtımı ve toplu açılışlarına geliyor mask
Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmit Belediyesinin hizmet araçları tanıtımı ve toplu açılışlarına geliyor
Coşkun Karadavut'a taziyede bulundular mask
Coşkun Karadavut'a taziyede bulundular
Kandıra kıyılarındaki tatbikat nefes kesti mask
Kandıra kıyılarındaki tatbikat nefes kesti
Derinceli çocuklar şanslı mask
Derinceli çocuklar şanslı
Erol Akalın her etkinlikte mask
Erol Akalın her etkinlikte
Aile Federasyonu yeni yerine taşındı mask
Aile Federasyonu yeni yerine taşındı
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu mask
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak mask
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor
İçtiği hap canından etti! mask
İçtiği hap canından etti!
Mehmet Saraç hayatını kaybetti mask
Mehmet Saraç hayatını kaybetti
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı mask
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı

GALERİ

Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı mask
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL