Abonelik için kuruma gitmeye gerek yok

Kocaeli’de vatandaşlara abonelik işlemlerinde kolaylık sağlayacak mesafeli sözleşme uygulaması başlıyor. Vatandaşlara hızlı ve kolay çözümler sunduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ülkemize de örnek olacak proje ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabilecektir.” dedi.

TEKNOLOJİK YENİLİK

İl genelinde 840 bini aboneye ve 2 milyon nüfusa içme suyu, atık su ve çağdaş işletmecilik hizmetleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kolaylıklar sağlamak için teknolojik yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşların işlerini kolaylaştırarak memnuniyeti artırmaya yönelik olarak İSU Genel Müdürlüğü, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bu kapsamda bilgi işlem altyapısını da geliştiren kurum, abonelikte mesafeli sözleşme uygulamasına geçiyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,”TEKNOLOJİDE ÖNCÜ BELEDİYEYİZ”

Kocaelililere hizmetin en iyisini yapmayı hedefleyen projeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başlattıkları uygulama ile birlikte abonelik işlemlerinde önemli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Abonelik sayıları ile onlarca ilin nüfusundan fazla insana hizmet ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, ”Teknolojik yenilik ve uygulamalarda öncü belediyeyiz. Ülkemize de örnek olacak “Mesafeli Sözleşme” uygulaması ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerektirmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabilecektir. Kocaelili hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.

İSTEDİKLERİ ZAMAN ABONELİK

Mevcut durumda İlçe Şube Müdürlükleri, İSU Sanal Şube ve e-devlet üzerinden yapılan abonelik devir işlemlerinde “Abonelik Sözleşmeleri” ıslak imza ile tesis edilirken Mesafeli Sözleşme uygulaması ile birlikte vatandaşlar şube müdürlüklerine gitmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yerde ve saatte bilgisayar üzerinden abonelik sözleşmesini yapabilecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte vatandaşlar, zaman kaybı yaşamadan kolay bir şekilde kurum hizmetine ulaşmış olacak.

ŞUBEYE GELMEDEN YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Vatandaşları ayrıca abonelik fesih/sonlandırma, fatura ödeme, arıza ve kaçak ihbar, yeni abonelik talebi işlemlerini de şubeye gelmeden/internet üzerinden gerçekleştirebilecek.