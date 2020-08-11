Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Ağu 2020 - 12:01- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 12:02

Büyükakın’dan Ballıkayalar Tabiat Parkı’na özel ilgi

Başkan Büyükakın, Gebze’nin Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunan 1603 hektarlık alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın, gördüğü tüm eksikliklerin giderilmesi için teknik ekiplere talimat verdi.
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’nin Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunan 1603 hektarlık bir alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme gerçekleştirdi. Adını, vadi içindeki mağara ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların yaptığı baldan alan Ballıkayalar Parkı, 200 milyon yıllık geçmişe sahip. Derinliği 80 metreyi bulan, genişliği ise 40 ve 80 metre arasında değişen, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip karstik bir yapı özelliği de taşıyor. Tabiat parkı zengin bir biyo çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı incelemede, teknik ekipten parkın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, alanda vakit geçiren ailelerle de yakından ilgilendi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Macera turizmi ve doğa sporları temasıyla bir turizm destinasyonu projesini hayat geçireceklerini Ballıkayalar’daki incelemeler sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, “Dağcılık, kampçılık, kanyoning ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirileceği parkta, foto safari, doğa okulu eğitimleri, mağaracılık ile kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği de yapılabilecek bir alanı halkımızla buluşturacağız” dedi. Doğal Yaşam Alanı projesi ile içerisinde birçok sosyal donatı alanını barındıracak bölge doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi de hedefleniyor.

ORKİDE’NİN 20 FARKLI ÇEŞİDİNİ GÖRMEK MÜMKÜN

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı incelemede, bölgede 15’i endemik olmak üzere 416 çeşit bitki türü görüldüğü bilgisini alan Başkan Büyükakın, Ballıkayalar’da sadece Orkide’nin 20 farklı çeşidini görmek mümkün olduğunu da dile getirdi. “50 kelebek türü ile 110 kuş türünün yaşadığı alan, gözlem yapmayı seven doğaseverlere, nadir türleri görme fırsatı da sunuyor” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Alanda su samuru, yaban kedisi gibi nesli tehlikede olan türlerin yanı sıra; yaban domuzu, karaca, tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, sincap, gelincik ve sansar gibi bir düzineden fazla büyük memeli hayvan türü bulunuyor” bilgisini de paylaştı.

KAYA TIRMANIŞINDA KENDİNİ OKUL HALİNE GETİRMİŞ İLK VE TEK BÖLGE

Doğal yapısı ile doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, kaya tırmanışı ve kamp gibi aktivitelere imkân sağlayan Ballıkayalar Tabiat Parkı, doğa sporcuları ve fotoğrafçıların uğrak noktası. Türkiye’nin ilk kaya tırmanış bahçesi olma özelliğine sahip alanda, farklı zorluk derecelerine sahip 100’den fazla tırmanış rotası bulunuyor. Ballıkayalar, dağcılık ve kaya tırmanışı tarihimiz için kültürel miras özelliği taşıyor. Artık kültleşen geleneksel ve spor tırmanış rotaları ile dağcılık kültürümüzde “Ballı Ekolü” doğmuş, ilk ve tek olmak üzere bir tırmanış bölgesi kendini okul haline getirmiş ve kendi stili ile anılır oldu. Otuz sene içerisinde, dağcılık ve spor tırmanış tarihimizde iz bırakmış olan sporcuların birçoğu, Ballı ekolünden gelmesi de bölgenin diğer bir önemli özelliği.

11 Ağu 2020 - 12:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Abonelik için kuruma gitmeye gerek yok mask
Abonelik için kuruma gitmeye gerek yok
Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmit Belediyesinin hizmet araçları tanıtımı ve toplu açılışlarına geliyor mask
Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmit Belediyesinin hizmet araçları tanıtımı ve toplu açılışlarına geliyor
Erdoğan’dan kritik açıklamalar mask
Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Coşkun Karadavut'a taziyede bulundular mask
Coşkun Karadavut'a taziyede bulundular
Kandıra kıyılarındaki tatbikat nefes kesti mask
Kandıra kıyılarındaki tatbikat nefes kesti
Derinceli çocuklar şanslı mask
Derinceli çocuklar şanslı
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu mask
Klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak mask
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kocaeli'ye geliyor
İçtiği hap canından etti! mask
İçtiği hap canından etti!
Mehmet Saraç hayatını kaybetti mask
Mehmet Saraç hayatını kaybetti
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı mask
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı

GALERİ

Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı mask
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL