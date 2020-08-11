253 farklı meslekte eleman aranıyor!

İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 612 firma 253 farklı meslekte yüzlerce personel arıyor.

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