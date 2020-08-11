Manisa FK’nın sağ beki Mehmet Yılmaz ile temastayız

Berkay Samancı, Yiğitali Bayrak, Batuhan Er, Bayram Olgun ve Gökhan Meral ile anlaşan Yeşil Siyahlılar, sağ bek pozisyonu için de girişimlerini sürdürüyor. Kocaelispor’da Sarıyer’in sağ beki Bahri Can Avcı gündemdeki yerini koruyor. Sağ bek bölgesi için takip edilen bir isim daha var. Geçen sezon Tuzlaspor ile 2. Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü’nün sağ beki Mehmet Yılmaz ile temasa geçildi.

GEÇEN SEZON FORMAYI HİÇ ÇIKARMADI

1995 Samsun doğumlu futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yeşil Siyahlılar hem ligi bilen hem de fırsat transferi olarak gördüğü Mehmet Yılmaz için girişimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Futbola 11 yaşında Samsunspor’da başlayan Mehmet, Keçiörengücü, Karagümrük ve Tarsus İdman Yurdu formaları da giydi. Mehmet’in 2. Lig’de 111, 3. Lig’de 83 ve Türkiye Kupası’nda da 14 maçı bulunuyor. Geçen sezon takımının değişmez futbolcusu olan Mehmet 27 lig, 3 de kupa maçında sahadaki yerini alırken tüm maçlarda sahaya 11’de başladı.