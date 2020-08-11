MHP kongre takvimlerini konuşuyor

Haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, sözlerine 15 Ağustos’ta başlayacak kongre takvimi öncesi değerlendirmelerde bulunarak başladı. Aydın Ünlü kongre süreciyle ilgili olarak, “Kongrelerde hiçbir taşkınlığa mahal verilmemesi önem arz etmektedir. Kongrelerimiz demokrasi bayramı ve dayanışma içerisinde geçecektir. Kongrelerimiz ülkücü harekete yakışır şekilde olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“KARAR MHP GENEL MERKEZİNİNDİR”

İlçe kongreleri tamamlanınca il kongreleri için genel merkezden takvim isteyeceklerini belirten Ünlü, “Karar MHP Genel Merkezinindir. MHP Kurumsal bir siyasi partidir. MHP tüzüğe göre yönetilen bir siyasi partidir. Mevcut adaylarla yol yürüme kararı verilmiştir. Ankara gerekli değerlendirmeler yapıldı ve mevcut ilçe başkanlarıyla devam edilmesi istendi. Geçmişte 3-4 adaylı kongrelerimiz oldu. MHP Genel merkezi tek listeli kongre yapılacak demiştir ve bunun üzerine söylenecek söz yoktur. Sadece delege olanlar salona gelerek oylarını kullanacaktır.” dedi.

“ADAY OLURUM DİYENLERİN KAFALARINDA BAŞKA ŞEYLER VAR”

Ünlü, “Bizim toy dediğimiz kongre sürecini sulandırmak adına ben aday olurum diyenlerin kafalarının arkasında başka bir şey var diye düşünüyoruz. Hiçbir arkadaşımız bu oyuna düşmemeli. Herkes hassasiyetle sürece ayak uydurmalı. Kafası karışık olanlara kapımız açıktır, bir şey danışmak isteyene bilgi verebiliriz. Biz herkesi önemsiyoruz. Herkes bir değer olduğunu bilsin. 2023 vizyonuna giden bu yolda MHP’nin değerlerine ihtiyaç var.

“BİZ CUMHURBAŞKANIMIZI ANLIYORUZ”

TÜBİTAK’da geçtiğimiz gün sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir program yapıldı. Bizler de davet edildik. Biz sayın Cumhurbaşkanımızı anlıyoruz. Cumhur İttifakının Türkiye’yi nereye götüreceğini anlayan bir teşkilatız. AK Parti ve MHP arasında husumetin olmadığı ender illerden birisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapacakları çoktur. Bunları her Türk vatandaşı görecektir.”

“SANDIKTA GEREKEN CEVABI ALACAKLARDIR”

Ünlü ayrıca DEVA Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün’ün geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmaya dair, “Bakanken sorunları yüksek sesle dile getiremeyenler şimdi nasıl konuşuyorlar. Vatandaş kimlere hizmet ettiklerini görüyor ve sandıkta gereken cevabı alacaklardır. Kimse fitne çukuruna düşmesin. Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

MHP’NİN İLÇE KONGRE TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;

15 Ağustos Cumartesi

Darıca, Kartepe, Derince

16 Ağustos Pazar

Gebze, İzmit, Karamürsel

19 Ağustos Çarşamba

Kandıra

22 Ağustos Cumartesi

Çayırova, Başiskele, Gölcük

23 Ağustos Pazar

Körfez, Dilovası

Doğanay YILMAZ