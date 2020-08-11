İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama!

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi 11. Caddede faaliyet gösteren bir iş yerine gelen eski galerici Ali Ü. isimli şüpheli, elindeki tabanca ile iş yerine rast gele ateş etmeye başladı. Saldırganın silahından çıkan mermiler iş yeri içinde bulunan Murat Mut (34), A.D. ve A.K.D. isimli şahıslara isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 3 kişi kanlar işinde yere yığılırken olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı gerçekleştiren şüpheli Ali Ü. ise güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi.Yakalanan Ali Ü. Polis ekiplerine teslim edilirken alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine geldiği ve rastgele ateş ettiği, bu esnada iş yeri çalışanı iki kişi ile bir müşterinin yaralandığı öğrenildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan ikisinin bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Ali Ü.’nüneski galerici olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

Saldırganın yaraladığı şahıslardan birinin müşteri olduğu öğrenildi.

Murat Mut(34) adlı sanayi işçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.