Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde Fatih E.’ye ait park halindeki 34 AFR 29 plakalı otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, aracın sahibine bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yılanın çıkması için su tuttu. Yılanın çıkmaması üzerine otomobil, araç yıkama kanalının üzerine çekildi. Yılan, hayvan yakalama aparatı ile tutularak bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.
Otomobilin motoruna yılan girdi!
Derince'de otomobilin motor kısmına giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.