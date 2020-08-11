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11 Ağu 2020 - 17:56- Gündem G: 11 Ağu 2020 - 17:58

Vali Yavuz: Kocaeli eğitimli bir kent

Vali Seddar Yavuz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında bugün Fethiye Caddesi’nde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimin ardından açıklama yapan Yavuz, “Kocaeli ekonomik seviyesi yüksek ve eğitimli bir kent. İki ayrı büyükşehirde valilik yapan biri olarak olgunluğu görüyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İçleri Bakanlığı tarafından “COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim” konulu genelgesi kapsamında Vali Seddar Yavuz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve İKM Başkanı Murat Öztürk’ün katılımıyla bugün Fethiye Caddesi’nde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. Kuyumcular Çarşısı’ndan başlayan denetim Fethiye Caddesi’nin ardından sona erdi.

“DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Denetimlerde, Vali Yavuz hem vatandaşlara tedbirleri hatırlattı hem de maske dağıttı. Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Yavuz, “Fethiye Caddesi’nde esnaflarımızı ziyaret ederek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.  Vatandaşlarımızdan hijyen kurallarına uyumasını bekliyoruz. Halkımızdan duyarlılık bekliyoruz. Yapılan işlerin boşa gitmemesi için kontrollü sosyal yaşam dönemimde daha dikkatli olmayız. Gerekli dikkati göstermeyenler yüzünden ölümler meydan gelebiliyor. Bu dönemde daha dikkatli olalım” dedi.

“OLGUNLUĞU GÖRÜYORUM”

Daha duyarlı bir dönemi başlatmış oluyoruz” diyen Yavuz, “Büyüklerimizi korumak birinci önceliğimiz. Bu salgın vesilesi ile yapacağımız en ufak yanlış onların hayatının son bulmasına neden olabilir. Kocaeli ekonomik seviyesi yüksek ve eğitimli bir kent. İki ayrı büyükşehirde valilik yapan biri olarak olgunluğu görüyorum” ifadelerinde bulundu.

11 Ağu 2020 - 17:56 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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