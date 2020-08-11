Okullar 21 Eylül’de mi açılacak?

Daha önce özel okulların 17 Ağustos, devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta açılacağı açıklanmıştı. Son zamanlarda koronavirüs vakalarında artış yaşanması 'Okulların açılması ertelenecek mi?' sorusunu akıllara getirmişti.
Konuyla ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 17 Ağustos günü özel okullar, 31 Ağustos'ta ise devlet okulların uzaktan eğitime 21 Eylül'de ise okulda eğitime geçileceğini kulis bilgisini köşesine taşıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.