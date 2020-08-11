Tatil yolunda otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

Kandıra Şile- Ağva Yolu Selametli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T. idaresindeki 34 NC 9920 plakalı Citroen marka otomobil, tatilden dönen ailenin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DAN 516 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Metin T. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan minibüsteki yaralılardan birisinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.