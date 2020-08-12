Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Ağu 2020 - 10:54- Gündem G: 12 Ağu 2020 - 10:56

‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ için geri sayım başladı

Büyükşehir düzenleyeceği ve Kandıra ilçesinde üç gün sürecek olan “Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali” için geri sayım başladı
mask

Kocaeli’nin kum, deniz, güneş turizmi açısından en önemli ilçesi Kandıra’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kocaeli Bisiklet Platformu ve Kandıra Belediyesi’nin paydaş olacağı festival organizasyonu, pandemi şartları ve kurallarına göre organize edilecek.

TURİSTİK ÖNEME SAHİP MEKÂNLARDA PEDAL ÇEVİRİLECEK

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10-13 Eylül arasında düzenlenecek olan festivalde bisikletliler Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 3 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevirilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.

SINIRLI KATILIM VE ÇADIRLI KONAKLAMA OLACAK

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştirilecek. Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştirilecek. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.

KANDIRAYA HAS LEZZETLER TADILACAK

Kerpe’den başlanacak ve toplamda 109 kilometrelik rotada üç günde, Kandıra’nın sadece doğal güzellikleri değil, lezzetli yemekleri de tanıtılacak. 180 bisikletçinin gelip kamp yapacağı alanda ve Kandıra’nın köylerinde ziyaret edilecek rota üzerindeki; yöresel lezzetler de tadılacak.

“BİSİKLET MUTLU BİR ŞEHRİN ANAHTARIDIR”

Pandemi süreci nedeniyle 200 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplamda 109 kilometrenin kat edileceği Kandıra’da, birinci gün Kerpe-Kandıra-Bağırganlı- Kerpe, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı-Kerpe, üçüncü gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 3 günlük festivalin sonunda Kocaeli’nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN KOBİS’İN ÖNEMİ VURGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuracak ve organizasyona teknik destek verecek olan KOBİS’in yanı sıra Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.

FESTİVALİN MOTTOSU ‘MUTLULUĞA PEDAL ÇEVİR’

10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Turizm ve Bisiklet Festivali’ne katılacak 180 bisikletçi, mutluluk için pedal çevirecek. Kocaeli’nin incisi Kandıra’yı doyasıya keşfedecek olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli’nin tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.

DOĞA TURİZM PARKURLARI MARKALANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.

EN UZUN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI BURADA

Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 90 kilometre boyunca uzanan ‘Zambak Yolu’ rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu’ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları’na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul’un Ağva sınırında sona eriyor.

BAŞVURU VE KAYIT WEB SİTESİ ÜZERİNDEN

10-13 Eylül arasında yapılması planlanan festival için kayıtlar www. kocaeliturizmvebisikletfestiva li.com üzerinden alınacak. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; Kocaeli Bisiklet Platformu çatısı altındaki Kocaeli Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Performans Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bisikletliler Derneği Kocaeli Temsilciliği, Gebze Koş, Yüz, Sür Spor Kulübü ve Kandıra Belediyesi paydaşlığında gerçekleşti.

12 Ağu 2020 - 10:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KONGRE İLANI

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan Kongresi 27.08.2020 Perşembe günü saat:13.00’da Kocaeli fuar alanı Ay Işığı Düğün Salonu İzmit/KOCAELİ...

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet dev açılış programı öncesi detaylarla bizzat ilgileniyor mask
Hürriyet dev açılış programı öncesi detaylarla bizzat ilgileniyor
Kayıp köpeğine böyle kavuştu! mask
Kayıp köpeğine böyle kavuştu!
Halı sahalar yarın itibariyle açılıyor mask
Halı sahalar yarın itibariyle açılıyor
Söğüt’ten yerinde denetim mask
Söğüt’ten yerinde denetim
AGD'den üniversite adayları için ‘Tercih Danışma Hattı’ mask
AGD'den üniversite adayları için ‘Tercih Danışma Hattı’
İzmir TÜKODER’den Gölcük TÜKODER’e ziyaret mask
İzmir TÜKODER’den Gölcük TÜKODER’e ziyaret
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama! mask
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama!
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak mask
Derince’de iki mahalle köprüyle birbirine bağlanacak
İçtiği hap canından etti! mask
İçtiği hap canından etti!
Mehmet Saraç hayatını kaybetti mask
Mehmet Saraç hayatını kaybetti
Genç iş insanı intihar etti! mask
Genç iş insanı intihar etti!
Milli Emlak’tan İzmit’te 3 buçuk milyon TL’lik satış mask
Milli Emlak’tan İzmit’te 3 buçuk milyon TL’lik satış

GALERİ

3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL