Kartepe'de 'Ayla' sinema keyfi

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu hafta sonu “Ayla” filmi ile devam ediyor. 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.00’de Ertuğrul Gazi Mahallesi / Kanal Park’da yapılacak olan gösterime Kartepelilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
USTA İSİMLER YER ALDI
Ayla filminin yönetmenliğini Can Ulkay yaparken, senaristliğini ise Yiğit Güralp üstlendi. 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan Ayla sinema filmi 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlandı. Ayla filminin çekimleri Türkiye ve Güney Kore'de gerçekleşirken, filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım yer aldı.
FİLMİN KONUSU
1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.