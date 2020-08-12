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12 Ağu 2020 - 10:57- Ekonomi G: 12 Ağu 2020 - 10:58

Hyundai’den Yeni Bir Marka Daha: IONIQ.

Hyundai, Genesis’ten sonra yepyeni bir marka daha yaratarak genişlemeye devam ediyor.
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Hyundai Motor Company, elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla otomotiv dünyasında adını duyurduğu IONIQ modelini şimdi de marka olarak yaşatmaya devam ediyor. Elektrikli otomobiller alanında da yükselişini sürdüren ve aynı zamanda sektörün önde gelen markalarından biri olmayı hedefleyen Hyundai, ‘Progress for Humanity” yani “İnsanlık için İlerleme’ vizyonu doğrultusunda müşteri merkezli yepyeni elektrikli araç deneyimleri sunacak.

IONIQ markası altında, önümüzdeki dört yıl içinde daha yenilikçi üç farklı modeli tanıtacak olan Hyundai, EV'lerdeki üretim bilgisinden faydalanacak. Hyundai ayrıca, IONIQ markasının yaratılmasıyla beraber, hızla büyüyen ve gelişen elektrikli otomobillerin pazar talebine de hızlı bir cevap vermiş olacak.Hyundai, IONIQ'in marka misyonunu yerine getirmek için de ultra hızlı şarj, konforlu kullanım özellikleri ve geniş iç mekan gibi mevcut EV kriterlerini, en yeni teknoloji ışığındageliştirerek gelecekteki yeniliklerle birleştirecek.

"Ion-İyon" ve "Unique-Benzersiz" kelimelerinin birleşmesiyle IONIQ adını alanmodel, Hyundai tarafından ilk kez 2016 yılında tanıtılmıştı. Tek bir gövde tipi içindeüç farklı elektrikli güç aktarma organı (hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli) sunan dünyanın ilk ve tek modeli IONIQ, Hyundai'nin sürdürülebilirlik ve yeniliğe olan artan bağlılığını temsil ediyor.

IONIQ 5 / IONIQ 6 / IONIQ 7

Hyundai, yeni marka altında model isimlerini rakamlarla belirleyecek ve sedanlar için çift sayıları, SUV'lar için de tek sayılarıkullanacak. IONIQ markası altındaki ilk model, 2021'in başlarında piyasaya sürülecek IONIQ 5 olacak. Orta boy CUV segmentindeki bu model, Hyundai'nin 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı EV '45' konseptine dayanıyor. Geçmişten ilham alan Hyundai tasarımcıları, gelecekteki IONIQ modellerine parametrik pikselleri entegre edecek. Hyundai,2022 yılında da Prophecy EV baz alınarak tasarlananIONIQ 6 Sedan'ı tanıtacak.Güney Koreli marka, 2024'ün başlarındaysadaha büyük bir SUV olan IONIQ 7’yi tanıtacak.

E-GMP platformu

IONIQ marka modeller, hızlı şarj kabiliyeti ve sürüş keyfi sağlayacak olan E-GMP Elektrikli Global Modüler Platform üzerine oturacak. EV'ye özel bu platform, ayarlanabilir rahat koltuklar, kablosuz bağlantı ve geniş torpido gözü gibi benzersiz özelliklerle "akıllı yaşam alanı" sunacak.

12 Ağu 2020 - 10:57 - Ekonomi

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