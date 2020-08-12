"Vaka sayıları daha da artacak"

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının seyri, Rusya'nın aşı tescili açıklaması ve hasta artışlarıyla ilgili olarak Haber Global'de Günün Nabzı programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Hasta sayılarındaki artışın tedirginlik verici olduğunu söyleyen Özlü, "Bayram sonrası artışlar olacak demiştik, bunları görüyoruz. İlk dalga dediğimiz, bayrama gidenler, büyükşehirlerden küçük şehirlere virüsü bulaştırdılar, onlar geri döndüklerinde, onların bulaştırdığı kişilerden hastalar ortaya çıkacak. İkinci dalga dediğim de, 200 bin kişilik kasabalarda 1-2 milyon insan bulaş zinciri oluşturdu. Onlar da virüsü kendi çevrelerine yayacaklar, bulaşlar olacak. Endişe verici, böyle olmasını istemiyoruz ama maalesef bir yerde bu kontrolü tam sağlayamadık. Bazı yurttaşlar risk yok gibi dikkat etmeden bu süreci yaşıyorlar. Bunun ikinci dalgası olacak, daha da yükseğini (vaka sayıları) göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.