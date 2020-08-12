İzmit 1. Online satranç turnuvası sonuçları açıklandı. İşte derece alan kişiler:

8 Yaş ve Altı Kategorisi:

1- Emir Aras Zor

2- Murat Kutay Yardak

3- Keremcan Koca

3- Rohat Miran Tokan

10 Yaş ve Altı Kategorisi:

1- Tuğrul Türel

2- Ela Mullakütükçü

3- Sedat Deniz Büyük

14 Yaş Altı ve Kategorisi:

1- Burak Kaplancan

2- Serdar Murat Yıldız

3- Alper Tezcan

4- Arda Uymaz

Açık Kategori:

1- Ege Alpin

2- Süleyman Uymaz

3- Ahmet Efekan Alaz

Turnuvada derece alan sporculara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz tarafından imzalanan başarı sertifikası ile birlikte, birer satranç takımı, satranç saati ve madalya armağan edildi.