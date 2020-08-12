İzmit 1. Online satranç turnuvası sonuçları açıklandı. İşte derece alan kişiler:
8 Yaş ve Altı Kategorisi:
1- Emir Aras Zor
2- Murat Kutay Yardak
3- Keremcan Koca
3- Rohat Miran Tokan
10 Yaş ve Altı Kategorisi:
1- Tuğrul Türel
2- Ela Mullakütükçü
3- Sedat Deniz Büyük
14 Yaş Altı ve Kategorisi:
1- Burak Kaplancan
2- Serdar Murat Yıldız
3- Alper Tezcan
4- Arda Uymaz
Açık Kategori:
1- Ege Alpin
2- Süleyman Uymaz
3- Ahmet Efekan Alaz
Turnuvada derece alan sporculara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz tarafından imzalanan başarı sertifikası ile birlikte, birer satranç takımı, satranç saati ve madalya armağan edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.