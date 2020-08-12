Eskişehir'de uzun yıllardan beri telefon tamirciliği ve satıcılığı yapan Korkmaz Sönmez, cep telefonu kullanıcılarının IMEI kopyalanmasına karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle döviz kurlarındaki ciddi artışların ardından cep telefonu almak isteyen kullanıcılar, yurt dışından getirilen telefonları ya da ikinci el telefonları tercih etmeye başladı. Cep telefonu sektöründe çalışan bazı kötü niyetli satıcılar ise özellikle kaçak yollarla ülkeye getirilen telefonlara, farklı şekillerle edindikleri IMEI'leri ekleyerek piyasaya sürüyor. Başka kullanıcıların telefonlarından kopyalanan IMEI'ler, bir süre sonra telefonun kapanmasına ve telefonun kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Özellikle ikinci el telefon tercih eden vatandaşların titiz davranarak, satın alacakları telefonların IMEI sorgulamalarını yapmaları öneriliyor.

"PİYASADA MEVCUT OLAN ESKİ TELEFONLARI IMEI NUMARALARINI KULLANIYORLAR"

Piyasada yer alan bazı satıcıların ve şirketlerin, eski telefonların IMEI numaralarını kullanarak telefon satmaya çalıştığını belirten cep telefonu tamircisi ve satıcısı Korkmaz Sönmez, telefonlarını görülür şekilde bırakan kullanıcılardan IMEI numarasının çalındığını vurguladı. Birçok vatandaşın bu durumdan mağdur olduğunun altını çizen Sönmez, “Döviz kuru nedeniyle telefonlarda ikinci ele yönelim oldu. Bu sebeple insanlar hem yasal hem de yasal olmayan yollardan yurt dışı kaynaklı cihaz getirmeye başladılar. Yasal olmayan yollardan gelen cihazlarda da IMEI ihtiyacı var. Bu yüzden korsanlar ya da şirketler, piyasada mevcut olan eski telefonların IMEI numaralarını kullanıyorlar. Daha sonra da mevcut telefon sayısı azalınca, vatandaşların akıllı telefonlarındaki görülebilir şekilde bıraktıkları için IMEI numaralarını çalmaya başladılar. Bir hafta içerisinde en az 4-5 kere bu sorunla gelen müşterimiz oluyor. Bu müşterilerimiz bize ‘hattım kapanıyor' diye geliyorlar. Biz de tabi ilk olarak Bilgi Teknolojileri Sistemi'nden IMEI kontrolü yapıyoruz. Burada da IMEI'lerin kopyalandığını ve başka telefonlarda kullanıldıklarını görüyoruz. Yurt dışından getirilip insanlara bin lira daha ucuza satılan bu telefonlar, IMEI kopyalaması nedeniyle birçok vatandaşı mağdur ediyor” şeklinde konuştu.

"KUTULAR ÇÖPE ATILIRKEN DAHİ IMEI'NİN SİLİNMESİ GEREKİYOR"

Cep telefonu kullanıcılarının kendi telefonlarına ait olan IMEI numaralarını başkalarıyla paylaşmaması gerektiğini söyleyen Korkmaz Sönmez, özellikle telefon kutusunun dışında, görülür şekilde yer alan IMEI numarasının gizlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Telefon arızalarında güvenilir tamircilerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Sönmez, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bundan korunmanın da birçok yolu var. Öncelikle IMEI numaranızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Nasıl banka şifrenizi paylaşmıyorsanız IMEI'yi de paylaşmamalısınız. İkinci yol ise, sıfır cihaz alındığında kutunun dışında yine IMEI numarası yazar. Bu numaranın kapalı tutulması lazım. Bu kutular çöpe atılırken dahi IMEI'nin silinmesi gerekiyor. Diğer bir durum olarak da cihazınızı götürdüğünüz tamircilerde IMEI'nin kopyalanması. Kötü niyetli kişilerce bu numara çalınabilir. Bunu engellemek için de ya yetkili servisler ya da güvendiğiniz tamircileri tercih etmelisiniz.”

"YASAL YOLLA KESİN ÇÖZÜME ULAŞIRLAR"

Sorun yaşayan kullanıcıların yasal yollara başvurması gerektiğini ifade eden Korkmaz Sönmez, bazı kullanıcıların telefonculara giderek yeni IMEI talep ettiğini söyledi. Telefonculardan istenen veya alınan IMEI'lerin çalıntı olabileceğini vurgulayan Sönmez, “Telefon kapandığında da önerebileceğimiz tek çözüm, en yakın karakola giderek Siber Suçlarla Mücadele birimlerinden yardım istenebilir. Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bunlar tabi uzun zaman isteyen süreçler. İnsanlar bu süreçle uğraşmamak için bizlere geliyorlar ve telefonlarına IMEI numarası atanmasını istiyorlar. Böyle yaparak yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Yasal yolları kullanırlarsa biraz beklerler ama daha kesin bir çözüme ulaşırlar” şeklinde konuştu.