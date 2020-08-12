Taha Batuhan bilmecesi !.

Elde edilen bilgilere göre Başkan Hüseyin Üzülmez ile Batuhan’ın bir araya geldiği, buluşmada Üzülmez’in Taha Batuhan’dan sözleşmesini 5 yıl uzatmasını istediği öğrenildi. Batuhan’ın bu teklife çok şaşırdığı ve zaten Kocaelispor’un futbolcusu olduğunu ifade ederek 5 yıllık sözleşmeyi kabul edemeyeceğini söylediği belirtildi.

MESUT İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bunun üzerine Üzülmez’in Batuhan’dan 1.5 milyon lira bonservis istediği ifade edilirken, iddiaya göre Batuhan’ın antrenmanlara çıkmaması için Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’e talimat verildiğiiddialar arasında. Öte yandan önceki akşamki antrenmanın ardından Mesut ile Hüseyin Üzülmez’in tesiste uzun süre görüştüğü de dikkatlerden kaçmadı.