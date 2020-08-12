Taha Batuhan bilmecesi !.

Elde edilen bilgilere göre Başkan Hüseyin Üzülmez ile Batuhan’ın bir araya geldiği, buluşmada Üzülmez’in Taha Batuhan’dan sözleşmesini 5 yıl uzatmasını istediği öğrenildi. Batuhan’ın bu teklife çok şaşırdığı ve zaten Kocaelispor’un futbolcusu olduğunu ifade ederek 5 yıllık sözleşmeyi kabul edemeyeceğini söylediği belirtildi.
MESUT İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Bunun üzerine Üzülmez’in Batuhan’dan 1.5 milyon lira bonservis istediği ifade edilirken, iddiaya göre Batuhan’ın antrenmanlara çıkmaması için Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’e talimat verildiğiiddialar arasında. Öte yandan önceki akşamki antrenmanın ardından Mesut ile Hüseyin Üzülmez’in tesiste uzun süre görüştüğü de dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.