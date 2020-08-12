Dilaver, 6. transferimiz oldu

2.Lig ekibi Kocaelispor ile anlaşan ve yeni takımı ile antrenmanlara başlayan deneyimli kanat oyuncusu Dilaver Güçlü, Kocaelispor’un 6. transferi oldu. Dilaver Kocaelispor ile çıktığı ilk antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beni izlerken keyif alacaksınız diyen Dilaver’in açıklamalarının tamamı yarın ki sayımızda.

İŞTE KOCAELİSPOR’UN YENİ SEZON TRANSFERLERİ:

Berkay Samancı – Merkez Orta Saha

Yiğit Ali Bayrak - Merkez Orta Saha

Batuhan Er – Santrafor

Bayram Olgun - Kaleci

Gökhan Meral – Sol Bek

Dilaver Güçlü – Kanat – On numara

Berkay Can Değirmenci (Sırada)