Dilaver, 6. transferimiz oldu

2.Lig ekibi Kocaelispor ile anlaşan ve yeni takımı ile antrenmanlara başlayan deneyimli kanat oyuncusu Dilaver Güçlü, Kocaelispor’un 6. transferi oldu. Dilaver Kocaelispor ile çıktığı ilk antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beni izlerken keyif alacaksınız diyen Dilaver’in açıklamalarının tamamı yarın ki sayımızda.
İŞTE KOCAELİSPOR’UN YENİ SEZON TRANSFERLERİ:
Berkay Samancı – Merkez Orta Saha
Yiğit Ali Bayrak - Merkez Orta Saha
Batuhan Er – Santrafor
Bayram Olgun - Kaleci
Gökhan Meral – Sol Bek
Dilaver Güçlü – Kanat – On numara
Berkay Can Değirmenci (Sırada)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.