Stoper Berkay Can Değirmenci bitiyor!

Kocaelispor’un transfer çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Stoper bölgesi için düşünülen isimlerin başında Berkay Can Değirmenci geliyor. Berkay Can ile imzaların atılması an meselesi