Stoper Berkay Can Değirmenci bitiyor!

Berkay Samancı, Yiğit Ali Bayrak, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral VE Dilaver Güçlü’yü renklerine bağlayan Kocaelispor’da savunmaya özel bir futbolcu geliyor. Son iki sezonu Sakaryaspor’da geçiren Berkay Can Değirmenci ile hemen hemen her konuda anlaşmaya varıldı. Berkay bir aksilik olmazsa Kocaelispor’a imzayı atacak.

BERKAY CAN KİMDİR?

Berkay 1993 Osmangazi doğumlu. Futbola Bursaspor’da başladı. Fenerbahçe’ye 14 yaşında transfer oldu ve o yaşta profesyonel yapıldı. Geleceğin yıldız stoperleri arasında gösterilen Berkay Can, Osmanlıspor, Kayserispor, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor’da kiralık olarak oynadı. Bandırmaspor ve Sakaryaspor’da da formayı çıkarmayan Berkay Can’ın 1. Lig’de 89, 2. Lig’de 82, Türkiye Kupası’nda da 21 maçı bulunuyor.