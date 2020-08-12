Stoper Berkay Can Değirmenci bitiyor!

Berkay Samancı, Yiğit Ali Bayrak, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral VE Dilaver Güçlü’yü renklerine bağlayan Kocaelispor’da savunmaya özel bir futbolcu geliyor. Son iki sezonu Sakaryaspor’da geçiren Berkay Can Değirmenci ile hemen hemen her konuda anlaşmaya varıldı. Berkay bir aksilik olmazsa Kocaelispor’a imzayı atacak.
BERKAY CAN KİMDİR?
Berkay 1993 Osmangazi doğumlu. Futbola Bursaspor’da başladı. Fenerbahçe’ye 14 yaşında transfer oldu ve o yaşta profesyonel yapıldı. Geleceğin yıldız stoperleri arasında gösterilen Berkay Can, Osmanlıspor, Kayserispor, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor’da kiralık olarak oynadı. Bandırmaspor ve Sakaryaspor’da da formayı çıkarmayan Berkay Can’ın 1. Lig’de 89, 2. Lig’de 82, Türkiye Kupası’nda da 21 maçı bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.