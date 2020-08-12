Ali Özdolap hayatını kaybetti

ÇYDD Kocaeli Şubesi Üyesi, Ali Özdolap amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇYDD, "ÇYDD Kocaeli Şubemizin üyesi, Türk Halk Müziği Koromuz un Şefi, Çağdaş Etkinlik Merkezimiz öğrencilerinin değerli Eğitimci-Öğretmeni Ali Özdolap 'ı kaybettik. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü ne yazık ki.... Örneğine az rastlanan bilge insanlardan biriydi. Ali Hocamızı Çağdaş Etkinlik Merkezimizden sonsuzluğa uğurlarken büyük emeklerle yetiştirdiği çocuklarımız, Kardelenler, türküler öksüz kaldı" ifadelerini kullandı.