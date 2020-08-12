Emekli öğretmen denizde boğuldu

Alınan bilgiye göre Karamürsel Kayacık Mahallesi Uğur Sitesinde ikamet eden emekli felsefe öğretmeni Meral Gürsoy (78), serinlemek için sitenin önünde denize girdi. Bir süre sonra denizde hareketsiz yatan Gürsoy’u fark edenler hemen denize atlayarak kendisini dışarı çıkarttıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gürsoy ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Gürsoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan Gürsoy’un cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken kendisinin Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.