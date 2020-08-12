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12 Ağu 2020 - 17:28- Yaşam G: 12 Ağu 2020 - 17:31

Gebze Center AVM'den okula dönüş kampanyası

Bu sene 10. yaşını kutlayan Gebze Center AVM’de okul zili çalıyor. Gebze Center AVM Eylül ayını okula dönüş için özel bir kampanya ve etkinlikle karşılıyor. Öğrenci performansları ile renklenen Gebze Center AVM’de 13 – 30 Ağustos tarihleri arasında okul ihtiyaçlarının tümü avantajlı fiyatlarla ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca 300 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes Gebze Center’dan sürpriz hediyeler kazanıyor.
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Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi haline gelen Gebze Center AVM, okula dönüş dönemi için her ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. Uyguladığı hijyen kuralları ile güvenli alışverişin adresi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerini tüm okul alışverişlerinde ‘Okula Dönüş Kampanyası’nın avantajlı fiyatlarıyla buluşturuyor. Kampanya kapsamında 13 – 30 Ağustos tarihleri arasında, Gebze Center AVM mağazalarından 300 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediyeler verilecek. Ziyaretçiler, alışverişleri bittiği anda fişlerini ibraz ederek hediyelerini danışmadan alabilecekler. Kampanya süresince alandaki Gebze Center Sahnesi’nde bölgede faaliyet gösteren okulların öğrencileri enstrümanları ile canlı performans sergileyecekler. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. FİBA CPM yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

12 Ağu 2020 - 17:28 - Yaşam

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