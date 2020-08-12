İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasına ilişkin son durumun görüşüldü. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ın açıklama yapıyor:

*31 Ağustos’tan 21 Eylül’e uzaktan eğitim başlayacak. Değerli veliler, okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personelimize, servis sürücüsüne kadar sağlık durumu kontrol altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs olan kişiler tespit edilecek ve önlemler alınacaktır.

*Ders başlayana kadar maske hususundaki standartlarımız gereği uygulanacaktır. Hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde olacağına ilişkin de açıklamalar yapacağız.

*Zamanı gelince ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacaktır. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda kılavuzu hazırlamıştık.

*Bu standartların uygulaması nasıl denetlenecek? Bunlar için de 2 bin denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar ve her okulu gözden geçiriyorlar.

*Öğretmen ve velilerimiz için hazırlanan kılavuzlar devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili bir çalışma olacak ama öğrenciler için açıklamalarımız devam edecek.

*Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış, hangi il ve ilçe hangi okul içerisinde hangi ihtiyaç oluşmuştur bu takip ediliyor.

*Okullarımıza destek sağlamak için gerekli planlarımızı yaptık. İl Eğitim Müdürlerimizle toplantılarımız var tek tek ele alıp inceleyeceğiz ve destekler okullara ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız.

*Bu çalışmalarla Bilim Kurulu’nu da bilgilendirmeyi ve ileriye ilişkin planları hazırlayacağız. Süreç boyunca okullarda ve sahalarda olacağız. Eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor ve yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını umuyorum.

*Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıdır bu, 21 Eylül’den sonra yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin, konuların seyreltilmesi yani aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşan açık uzaktan eğitimle, EBA’yla giderilecek.

ÖZEL OKULLAR İÇİN DE TARİH VERDİ

Özel okulların durumuyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Selçuk: “Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.”