Halkevi’nde bulunan bariyerler zor anlar yaşattı

İzmit Halkevi’nde bulunan Adnan Menderes üst geçidinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Halk evinde başlayan Pişmaniyeciler Meydanı inşaası sebebiyle plansız yapılan güvenlik duvarları, ölüme davetiye çıkarıyor. Köprüye ulaşmak için kara yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar can güvenlikleri olmadığı için duruma tepki gösterdi.

PİŞMANİYECİLER MEYDANI İNŞAASI ZOR ANLAT YAŞATTI

İzmit Halkevi’nde bulunan Adnan Menderes üst geçidi etrafında çalışma başlatılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapına başlanan Pişmaniyeciler Meydanı inşaası vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnşaat alanın çevresine güvenlik sebebiyle yerleştirilen sac bariyerler vatandaşların D-100 kara yolu istikametinde yürümelerine sebep oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu D-100 istikametinde insan seli yaşanırken, hem yayalar hem de araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.

Doğanay YILMAZ