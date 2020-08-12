Ertan Yılmaz'ın acı kaybı

MHP Kocaeli 27. Dönem Milletvekili Adayı, aynı zamanda MHP İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz’ın kız kardeşi Aydan Yılmaz(32) hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin hasarı sonucu 4 aydır yoğun bakımda olan Yılmaz'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi yarın (perşembe) Kartepe Uzunçiftlik Hasanpaşa Camii'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.