Karamürsel sahilinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında 3 tekerlekli bisikleti ile balıkçı barınağına çalışmak üzere giden 75 yaşındaki Metin Olcan'a 4 sokak köpeği saldırdı. Köpeklerin saldırması üzerine bisikletten yere düşen Metin Olcan'ı ancak yarım saat sonra çevreden geçen vatandaşların görmesi sonucu 112 sağlık ekiplerine durum bildirildi.

"YARIN HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Karamürsel Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edilen Metin Olcan ın 3 kaburgasında kırık, 2 kaburgasında da çatlak olduğu tespit edildi. Ölümden dönen ve tedavisi devam eden Metin Olcan “Karamürsel Belediyesi ile Hayvansever Derneklerini görevlerini yapmalarına davet ediyorum. Acil olarak sokak köpeklerine karşı tedbir almaları gerekir. Tedbir alınmazsa bugün benim başıma gelen yarın herkesin başına gelir” dedi.