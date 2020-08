Bahri Can Avcı Kocaelispor’da

Karagümrük ve Bandırmaspor şampiyonluklar gören Bahri Can Avcı, Kastamonu ekibi ile Play-Off heyecanı da yaşadı. İstikrarlı bir futbolcu olan Bahri Can geride bıraktığımız sezon Sarıyer’de 24 maçta forma giyerken bu maçların 23’ünde sahaya 11’de çıktı. 1992 Samsun doğumlu futbolcu Samsun Belediye, Samsunspor, Karagümrük, Bandırma, Kastamonu ve Sarıyer’de oynadı. Bahri Can 1. Lig’de 18, 2. Lig’de 149, 3. Lig’de de 41 kez sahadaki yerini aldı.