DEVA Partisi ilk ilçe başkanını atadı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Karamürsel İlçe Kurucu Başkanı’nın atamasını yaptı. DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetimi’nin bugünkü il yönetimi kurulu toplantısında oy birliği ile Hayrettin Karacaer’e Karamürsel İlçe Başkanı olarak atanması kararı alındı. Genel Merkez’den alınan onay ardından Hayrettin Karacaer’e Yetki Belgesi İl Başkanı Adem Koç tarafından verildi.

Hayrettin Karacaer Kimdir?

İnşaat Yüksek Mühendisi. 1971 yılı Karamürsel doğumlu. İlk ve ortaokul öğrenimini Karamürsel’de tamamladı. Lise eğitimini İzmit Endüstri Meslek lisesi, Ön Lisansı 9 Eylül Üniversitesinde tamamladı. Akerlikten sonra Eczacıbaşı İpekkagıt fabrikasında teknik ressam olarak calıştıktan sonra 2004 tarihinde İngiltere Cambridge de Proje ofisinde AutoCAD teknisyeni olarak iş hayatına devam etti. 2010 senesinde Cambridge Anglia Ruskin Universitesinde İnşaat Muhendisliği lisans eğitimini yaptıktan sonra aynı üniversitede Yüksek lisansı nı bitirdi. 2014 Senesinde ülkesine geri gelerek Karamürsel de Mühendislik hizmeti veren Kaptaner Proje ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Halen aynı şirket bünyesinde Proje, Taahhüt ve Müteahhitlik faaliyetlerini yürütüyor.