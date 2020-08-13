Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Ağu 2020 - 09:26- Siyaset G: 13 Ağu 2020 - 09:29

DEVA Partisi ilk ilçe başkanını atadı

DEVA Partisi Karamürsel kurucu ilçe başkanlığına Hayrettin Karacaer getirildi.
mask

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Karamürsel İlçe Kurucu Başkanı’nın atamasını yaptı. DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetimi’nin bugünkü il yönetimi kurulu toplantısında oy birliği ile Hayrettin Karacaer’e Karamürsel İlçe Başkanı olarak atanması kararı alındı.  Genel Merkez’den alınan onay ardından Hayrettin Karacaer’e Yetki Belgesi İl Başkanı Adem Koç tarafından verildi.

Hayrettin Karacaer Kimdir?

İnşaat Yüksek Mühendisi. 1971 yılı Karamürsel  doğumlu. İlk ve ortaokul öğrenimini Karamürsel’de tamamladı. Lise eğitimini İzmit Endüstri Meslek lisesi, Ön Lisansı 9 Eylül Üniversitesinde tamamladı. Akerlikten sonra Eczacıbaşı İpekkagıt fabrikasında teknik ressam olarak calıştıktan sonra 2004 tarihinde İngiltere Cambridge de Proje ofisinde AutoCAD teknisyeni olarak iş hayatına devam etti. 2010 senesinde Cambridge Anglia Ruskin Universitesinde İnşaat Muhendisliği lisans eğitimini yaptıktan sonra aynı üniversitede Yüksek lisansı nı bitirdi. 2014 Senesinde ülkesine geri gelerek Karamürsel de Mühendislik hizmeti veren Kaptaner Proje ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Halen aynı şirket bünyesinde Proje, Taahhüt ve Müteahhitlik faaliyetlerini yürütüyor.

13 Ağu 2020 - 09:26 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KONGRE İLANI

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan Kongresi 27.08.2020 Perşembe günü saat:13.00’da Kocaeli fuar alanı Ay Işığı Düğün Salonu İzmit/KOCAELİ...

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Camcı: İstanbul Sözleşmesi kalacak siz gideceksiniz! mask
Camcı: İstanbul Sözleşmesi kalacak siz gideceksiniz!
CHP Kocaeli, Tüm Bel Sen’i ağırladı mask
CHP Kocaeli, Tüm Bel Sen’i ağırladı
CHP Kocaeli, DSP Kocaeli’yi ağırladı mask
CHP Kocaeli, DSP Kocaeli’yi ağırladı
Gebze’de siyasiler bu ziyareti konuşuyor mask
Gebze’de siyasiler bu ziyareti konuşuyor
MHP kongre takvimlerini konuşuyor mask
MHP kongre takvimlerini konuşuyor
AKP’li Seymen: En başarılı belediyeyiz mask
AKP’li Seymen: En başarılı belediyeyiz
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama! mask
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama!
Suyu böyle içmek çok tehlikeli! mask
Suyu böyle içmek çok tehlikeli!
İçtiği hap canından etti! mask
İçtiği hap canından etti!
Mehmet Saraç hayatını kaybetti mask
Mehmet Saraç hayatını kaybetti
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak! mask
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak!
Genç iş insanı intihar etti! mask
Genç iş insanı intihar etti!

GALERİ

3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler mask
İstanbul'un yanı başında, parmak ısırtan görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL