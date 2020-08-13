Çukurbağ’ın akıbeti ne olacak?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından gündeme getirilen, İzmit’in tarihi, dikkatleri üzerine çekiyor. İzmit’in Çukurbağ Mahallesi’nde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Roma dönemine ait Nikomedia şehrinin kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Kentin altında kalan tarihin ortaya çıkarılması noktasında geçtiğimiz günlerde basın açıklaması gerçekleştiren Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in bu kültürel mirasının pek bilinmediğini belirtmiş, “Çukurbağ Kazı Alanı, imparatorluk saray kompleksi kalıntıları, Nikomedia’nın Roma başkenti mirasına dair bulunmuş en önemli arkeolojik yapıdır. Antik Roma’ ya eşdeğer Nikomedia’nın potansiyelini ortaya çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kurumlarıyla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“BİZİMLE DİREKT OLARAK TEMASI BULUNMAMAKTADIR”

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, “Fatma hanım tarafından zannediyorum 4 ay öncesinde direkt bakanlıkla yapılmış bir görüşme mevcut. Bizimle direkt olarak bir teması bulunmamaktadır. O döneme ait çekilmiş fotoğraflarda müze müdürümüz bulunmaktadır. Kendisine ben durumu sorduğumda, bakanlık tarafından çağırıldığını dile getirdi. Yani bildiğim kadarıyla kendisiyle de direkt olarak bir temas olmamıştır. Genel müdür yardımcımız da bu bölgeyi gelerek gezdiler. Bu bölgede hali hazırda kamulaştırılmış ve yıkımı bekleyen bir bina daha bulunmakta. Fakat bu tip çalışmaların devam edebilmesi noktasında bulunduğumuz pandemi sürecinin sonlanması daha doğru olacaktır. Süreç sebebiyle kısa vadede bir çalışma gözükmüyor. Ayrıca bu tip çalışmalarda şu anda başlansa dahi 30 yıla kadar bile sonuç alınacağı meçhuldür.” dedi.

“BÖLGEDE ŞU ANDA DÜŞÜNÜLEN BİR PROJE YOK”

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Bölgede şu anda düşünülen bir proje yok. Kazılar devam edecek mi konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Bu bölgede ortaya çıkan kalıntılar zaten 2001 depreminden sonra eski bir binanın çökmesi sonucu ortaya çıktı. Şu anda bakanlık tarafından bize ulaşan bir talimat yok. Bakanlığın talimatları doğrultusunda böyle bir çalışma gözükmüyor.” şeklinde konuştu.

BİTHYNİA KRALLIĞI’NIN BAŞKENTİ İZMİT

Nikomedia(İzmit) adıyla bilinen kentin Bithynia Kralı I. Nikomedes tarafından coğrafi konumunun savunma olanaklarına daha elverişli olması neticesinde M.Ö. 262 yılında kurulduğu biliniyor. I. Nikomedes tarafından Başkent olarak kurulan şehrin, bir diğer özelliği döneminin büyük bir Helenistik kenti konumuna gelmesi. Roma kültürünün doğu kültürüyle sentezlendiği şehir yapısal zenginliğinin yanında kültürel anlamda da nadir görülen bir oluşuma sahip. IV. Nikomedes’in Krallığı’nı Roma’ya bıraktığını vasiyet etmesiyle Bithynia, Roma’nın bir eyaleti hâline gelmiştir.

ROMA İMPAROTORLUĞU’NUN BAŞKENTİ İZMİT

Nikomedia, 284 yılında Roma İmparatoru Diocletiantarafından İmparatorluğun başkenti haline getirildi. Bu dönemde, Roma, Antakya ve İskenderiye'den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti halini aldı. MS. 324 yılında, Roma tahtına Constantinus’un geçmesiyle, MS 330 yılında İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis olarak değiştirildi. Nikomedia Diocletianus’tan Büyük Constantinus’a kadar yaklaşık elli yıl Roma İmparatorluğuna başkentlik yaptı. Nikomedia, Bizans Dönemi’nde de askerî bir üs ve tahıl ambarı olarak başkent Constantinopolis’i besleyen ve koruyan bir kale olmuştur.

TÜRK EGEMENLİĞİ

Kentin Türk egemenliğine kesin olarak geçişi, Orhan Bey döneminde oldu. Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri’nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça az olduğu bilinmekte. Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey’in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. NikomedyaOsmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmid adını almıştır. Şehir en parlak dönemi ise Kanuni Sultan Süleyman zamanı olmuştur.

KOCAELİ

19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca'dan dolayı Akçakoca’nın yurdu manâsınagelen ‘KOCAELİ’ adı verildi. Doğanay YILMAZ