Başkan özlü spor yaptı

Başiskele Belediyesi’nin kendi imkânları ve ekipmanları ile yapılan yaklaşık 70 bin metrekarelik Döngel Vadisi Mesire Alanı’ndaki çalışmaları Başkan Yasin Özlü de yakından takip ediyor. Başiskelelilerin güven ve huzur içinde dinlenip vakit geçirebileceği, spor, koşu ve yürüyüş yapacağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin piknik yapabileceği yeni bir mesire alanında Başkan Özlü de hafta sonu başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte hem incelemelerde bulundu hem de sabah sporu yaptı.