Gebze Center AVM’de ihtiyaçlar tek çatı altında

Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi haline gelen Gebze Center AVM, okula dönüş dönemi için her ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. Uyguladığı hijyen kuralları ile güvenli alışverişin adresi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerini tüm okul alışverişlerinde ‘Okula Dönüş Kampanyası’nın avantajlı fiyatlarıyla buluşturuyor.

SÜRPRİZ HEDİYELER

Kampanya kapsamında 13 – 30 Ağustos tarihleri arasında, Gebze Center AVM mağazalarından 300 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediyeler verilecek. Ziyaretçiler, alışverişleri bittiği anda fişlerini ibraz ederek hediyelerini danışmadan alabilecekler. Kampanya süresince alandaki Gebze Center Sahnesi’nde bölgede faaliyet gösteren okulların öğrencileri enstrümanları ile canlı performans sergileyecekler.

İNTERNET ADRESLERİ

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. FİBA CPM yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi ziyaret edilebilir.