Kandıra Dartı’sı dünya markası yolunda

Kandıra’da yapılan Kandıra Dartı’sının dünya markası haline gelmesi için Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilk adım atıldı. Büyük emeklerle yapılan dartı kahvaltıların vazgeçilmezi yemeklerin de eşsiz katığı olarak sofralarda yerini alırken, tek malzemeyle ulaşılabilecek en büyük lezzet olarak dikkat çekiyor.

HAYIRLI OLSUN

Bu kapsamda harekete geçen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kandıra Dartısı için ‘Coğrafi İşaret’ başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak önceki gün Sepetçi Mahallesi’nde üretici Yasin Çelik'i ziyaret eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, meşhur dartının yapım aşamasını gözlemleyerek, kayıt altına aldı. Fatih Taşdelen, “Bölgemizin bu yöresel eşsiz lezzetini tescillemek için kurum olarak çalışmalarımızı başlattık. Kocaeli’mize hayırlı olsun” dedi.

MEŞHUR DARTI’NIN YAPILIŞI

Üç aşamada yapılan dartı ilk aşamada çiğ sütün toplanması ikinci aşamada toplanan çiğ sütun kaymağının pişirilmesi üçüncü aşamada da ise süt kaymağının katı kısmının yağından ayrılması sağlanarak gerçekleştirilir. Yaklaşık 10 kg sütten, 500 gr kaymak elde edilir ve bunun 300 gramı da dartıya dönüşür. Bu dönüşüm için 3 saat kadar sürekli karıştırma işlemi yapılır. Büyük emeklerle yapılan dartı kahvaltıların vazgeçilmezi, yemeklerin de eşsiz katığı olarak sofralarda yerini alır.