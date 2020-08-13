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13 Ağu 2020 - 18:00- Spor G: 13 Ağu 2020 - 15:20

Taha Balcı için düğmeye basıldı !..

Kocaelispor santrfor bombasını patlatıyor. Van Belediyespor’dan Batuhan Er’i renklerine bağlayan Yeşil Siyahlılar, Hekimoğlu’nun etkili forveti Taha Balcı’nın transferini bitirmek için düğmeye bastı

Erdem ÖVÜÇ
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Berkay Samancı, Yiğit Ali Bayrak, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral, Dilaver Güçlü ve Bahri Can Avcı ile anlaşan Kocaelispor önemli bir transfere daha imza atmak için harekete geçti. Santrafor bölgesine Berk İsmail Ünsal ve Bahattin Köse’yi bağlamak isteyen Yeşil Siyahlılar, Berk’in maliyeti, Bahattin’in de Samsunspor’da yaşadığı sorun nedeni ile rotasını değiştirdi.

LİGİN EN İYİ SANTRFORLARINDAN

Geride bıraktığımız sezon Hekimoğlu Trabzon’da 28 lig maçında 15 gole imza atan Taha Balcı’yı gündeminin ilk sırasına alan Kocaelispor’da bu transferin bitirilmesi için sıkı çalışmalar başladı. Geçen sezon da Keçiörengücü ile 32 maça çıkan ve 21 de gole imza atan 32 yaşındaki golcü futbolcu 1. Lig’de 45 maçta 7, İkinci Lig’de 246 maçta 91, Üçüncü Lig’de de 15 maçta 3 gole imza attı.

13 Ağu 2020 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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