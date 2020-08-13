Kızılyıldız ve transfer tahtasını unutmayalım!

20 Ağustos’ta Kızılyıldız’a 70 bin Euro’luk (Yaklaşık 600 bin lira) taksitin ödenmesi gerekiyor. An itibari ile transfer tahtası kapalı olan Yeşil Siyahlıların Bülent Bölükbaşı ve Erkan Sağlık dosyaları için ödemesi gereken para 1.5 milyonu buluyor. Kısacası 2 milyon liraya kısa vadede ihtiyacı olan Kocaelispor yönetiminin bu konuları da gündeminde bulundurmaları gerekiyor.