Taha Batuhan krizi aşıldı! Sözleşmesine 1 yıl daha eklendi

Taha Batuhan ile sözleşmesinin 5 yıl uzatılması istenmiş ve ipler kopma noktasına gelmişti. Batuhan’ın bu teklife çok şaşırdığı ve zaten Kocaelispor’un futbolcusu olduğunu ifade ederek 5 yıllık sözleşmeyi kabul edemeyeceğini söylemesinin ardından Üzülmez’in Batuhan’dan 1.5 milyon lira bonservis istediği ifade edilmiş ve iddiaya göre ise Batuhan’ın antrenmanlara çıkılmaması için Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’e talimat verildiği öğrenilmişti.

KAMP KADROSUNA ALINDI

Önceki akşam taraftar yine bir araya geldi. Süper Lig’den ve 1. Lig’den sıkı bir şekilde takip edilen Taha Batuhan’ın son olarak 1 yıl sözleşmesini uzatması ile ilgili karar verildi. Böylece 24 yaşındaki stoperin Kocaelispor ile olan sözleşmesi 2022’de sona erecek. Bu gelişmenin ardından Taha Batuhan kamp kadrosuna alındı ve dün sağlık kontrolünden geçti.