Yeni kaptan Berkay Samancı

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen, A takımında da forma giyen Berkay Samancı, uzun yıllar boyunca 1. Lig’de forma giymiş ve 250’ye yakın 1. Lig maçına çıkmıştı. 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun takımın yeni kaptanı olacağı öğrenildi. İzmitli futbolcunun 41 numaralı forma ile sahadaki yerini alması da bekleniyor.