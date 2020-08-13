Büyükşehir’de taşocağı protestosu

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Ankara’da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılması nedeniyle meclise Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlık etti. Mecliste 105 madde görüşüldü. Çakmak açılış konuşmasında, “Milli gemilerimiz Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumaya, varlıklarını güçlendirmeye devam edecekler. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi. CHP Grubu, Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde yapılması düşünülen taş ocağı ve kırma eleme tesisi hakkında da soru önergesi verdi. Soru önergesinin okunduğu sırada CHP’liler ‘taş ocağına hayır’ yazılı afişleri çıkardı.