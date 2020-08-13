Kulaklarınız çınlamasın

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte açılan deniz ve havuz sezonu tatilin keyfini beraberinde getirirken, vücudumuzda bazı sorunlara yol açabiliyor.

Dış kulak yolu iltihabının sık karşılaşılan bir sorun ama birçok risk faktörünün kolaylıkla önlenebiliyor. Özellikle dış kulak yolunun savunma mekanizmalarının nasıl çalıştığını ve kulağını nasıl kuru tutabileceğini bilinmesi önemli hale geliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, dikkat edilecek noktaları şöyle sıraladı:

Kulak çubuğu kullanmayın. Eğer kullanacaksanız, sadece dış kulak yolunun girişinin temizleyin. Zira kulak, içindeki kiri, dışarı atabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Yanlış kullanılan kulak çubukları ise, dış kulak yüzeyine atılmış kirin tekrar içeri girmesine yol açabiliyor.

Yabancı cisimle temizlemeyin: Ataç, anahtar, sıvı ve sprey gibi maddeler veya parmağınızı kulak yoluna sokarak yapılan temizleme işleminden kaçınılmalıdır. Bu işlem dış kulak yolu derisini zedeleyebilir. Zedelenen deri mikropların gelişmesi için elverişli hale gelir.

Kulakların kuru tutulmaya çalışılmasında, yüzme veya duş almadan sonra kulakların temiz bir havlu ile kurulanması gerektiğini belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, “Başın ve kulak kepçesinin hareket ettirilmesi ile suyun dışarı akması sağlanabilir. Sık tekrarlayan dış kulak yolu iltihabı varlığında yüzme veya duş sırasında kulak tıkaçları veya başlık kullanarak suyun kulağa kaçması engellenebilir” ifadelerini kullandı.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu Nasıl Olur?

Dış kulak yolu enfeksiyonunda hazırlayıcı faktörleri şu sözlerle aktaran Doç. Dr. Ali Titiz “Dış kulak yolu enfeksiyonlara karşı korunma mekanizması içermesine rağmen bazı faktörler, tek başına veya birlikte, enfeksiyon gelişimini kolaylaştırıyor ya da neden oluyor. Bu faktörler sistemik veya lokal olarak ikiye ayrılır:

Sistemik faktörler arasında; Diabetes mellitus, Obezite, Immun yetmezliğe yol açan hastalıkları, Allerjik ve kontak dermetit, egzema, seboroik veya nörodermatit gibi dermatolojik hastalıkları saymak mümkün. Ayrıca kötü beslenen yani yeterli ve dengeli beslenmeyenlerde de kulak enfeksiyonu gelişiyor. Bizim lokal faktörler dediğimiz, genellikle kişinin yeterli önlem almamasından kaynaklanan pek çok farklı neden de enfeksiyon oluşumuna yol açıyor. Bunların arasında; temizlerken ya da kaşırken meydana gelen dış kulak yolu cildinin zedelenmesi, dış kulak yolundaki darlıklar, sık suya dalan kişilerde görülen kulak içinde doğal olarak bulunan serumenin olmaması, daha önce dış kulak enfeksiyonu geçirmek, sık sık yüzme, dalış veya su ile ilgili aktivitelere katılmak, sıcak ve nemli havada işitme cihazı kullanmak sayılabilir.”

Tedaviyi ertelemeyin!

“Dış kulak yolu enfeksiyonu bulgu ve belirtileri fark ediyorsanız mutlaka bir KBB uzmanına başvurun. Zira, geç başvuru, kulakta, medikal tedavinin daha kapsamlı ve uzun olmasını gerektirebileceği gibi orta kulak ve kulağın diğer bölümlerine yayılarak geçici veya kalıcı işitme kaybı ve baş dönmesi yaratarak cerrahi tedaviyi gündeme getirebilir. Tedavideki amacın enfeksiyonu yok ederek dış kulak yolunun bütünlüğünün sağlanması ve sağlıklı hale getirilmesidir” diyen Doç. Dr. Ali Titiz, “Uygulama sırasında; dış kulak yolunun travmatize edilmeden buradaki enfektif döküntülerin temizlenmesi, ağrını önlenmesi, dış kulak yolu ödeminin ve enfeksiyonun önlenmesi için lokal veya sistemik medikal tedavinin başlanması, risk faktörlerinin kontrol altına alınması veya kaçınılması önemlidir. Eğer kişi su sporu yapıyorsa bir süre yapmamasını ya da su girişini engelleyici özel tıkaçlar kullanmasını da öneriyoruz” dedi.