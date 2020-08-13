“Söz verdiğimiz gibi Narlı Park’ı da yapıyoruz”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Narlı Park’ın yapıldığı alana giderek incelemelerde bulundu. Sezer yaptığı açıklamada: “İhsaniye merkezde; sitelerle İhsaniye Meslek Yüksek Okulu arasında kalan 2000 m2 alanda, Elmalı Park’ın yapımının tamamlanma aşamasına gelmesi sonrasında, Hisareyn'de; Kapalı Pazar Yeri ve Kavanium’un yanında bulunan 3000 m2 alanda da söz verdiğimiz gibi, Narlı Park'ın yapımına başladık” dedi.