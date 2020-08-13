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13 Ağu 2020 - 16:18- Yaşam G: 13 Ağu 2020 - 16:21

Neclanur ve Kemal nişanlandı

Gölcük'ün tanınan ailelerinin çocuğu olan Kemal Ayçiçek nişanlandı
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Gölcük’ün tanınan ailelerinden Ayşe ve Kerim Saral çiftinin biricik kızları Neclanur Saral ile Nurcan ve Naim Ayçiçek çiftinin yakışıklı oğlu Kemal Ayçiçek evlilik yolunda ilk adımlarını atarak nişanlandı.

13 Ağu 2020 - 16:18 - Yaşam

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