İzmit’te oy birliği, Büyükşehir'de oy çokluğu

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Ankara’da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılması nedeniyle meclise Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlık etti. Mecliste 105 madde görüşüldü. Çakmak açılış konuşmasında, “Milli gemilerimiz Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumaya, varlıklarını güçlendirmeye devam edecekler. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

“BÜYÜKAKIN SÖZ VERMİŞTİ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir tarafından verilen önergede, “Alikahya Bölgesi’nde yaşayan 80 bin vatandaşın İZAYDAŞ nedeniyle kötü kokudan dolayı mağdur olmaktadır. Büyükakın 1 yıl içerisinde kokunun giderileceği sözünü vermişti. Sıkıntı devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Taşdemir, Karamürsel Yalakdere Mahallesi’nde içme suyu şebekesinden meydana gelen zehirlenme ve Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde yapılması düşünülen taş ocağı ve kırma eleme tesisi hakkında da soru önergesi verdi.

VİZE 18 AY

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Nazmi Açıkgöz’ün seçilmesi oy çokluğuyla karar verildi. Kocaeli- Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği’ne ise Fikret Hocaoğlu seçildi. Muallimköy Mahallesi’nde bulunan toplam 10 bin 495,23 metrekare yüzölçümlü, 14 adet taşınmazın aynı sermaye artırımı ile Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.ye (Bilişim Vadisi) devir edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Orta Öğretim Lise seviyesinden mezun olup, aynı sene herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin, mezun oldukları yılın devamında bir yıl indirimli seyahat kartı tarifesinden istifade edebilmeleri, plan bütçe komisyonundan oy birliğiyle gelirken Çakmak, “Lise son sınıf öğrencileri değil tüm öğrencilerin vizelerinin yapılması önerisi bana geldi” dedi. Tüm öğrencilere vizenin 18 ay yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

OTOPARK TARTIŞMASI

Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi’nde imar planı değişikliği ile ilgili Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Orada otomobilciler alışveriş merkezi gibi bir şey ortaya çıkıyor. Orada yatırım yapanlar bu şehrin insanı. İstihdama da önemli bir katkısı olacağını düşündüğümüz proje” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Bir plan değişikliği yapılırken kimin yaptığına bakmayız” ifadelerinde bulundu. Çakmak ise otomotiv firmaları şehrimizin önemli bir partneri. Şehir içindeki galericiler, oto kiralamacılar şehri zorluyorlar. Kocaeli’ye örnek bir proje ortaya koyacağı, şehre değer artışı kuracağı bir dünya kuruluyor anladığımız kadarıyla” dedi.

“HER ŞEYE BİR ŞEY BULUYORSUNUZ”

Taşdemir, “Biz kat yüksekliklerine karşı değiliz. Yanı başında insanların da yerleri var. Kocaeli’yi maalesef ki 15 yıldır siz yönetiyorsunuz. Biz bunu siyasi malzeme yapmaktan ziyade hepimiz taşın altına elimizi sokalım” dedi. Özlü tekrar söz alarak, “Siyaset yapalım. Engin Bey emlakçı nitelikli proje getirsin tartışalım. Orhan Bey vatandaşın işini çözmüyorlar diyor. Getiriyoruz yine muhalefet yapıyorlar. Her şeye bir şey buluyorsunuz” ifadelerinde bulundu. Tanış, “Yönetmeliğe uygun iş yapın” dedi. Madde, komisyondan geldiği haliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Madde, komisyondan geldiği haliyle oy çokluğuyla kabul edildi.

ENERJİ DÖNÜŞÜM TESİSİ GELİYOR

Kroman Çelik Fabrikası ile TEİAŞ arasında yapılan protokol kapsamında konut alanları ve okullara yakın bölgede 17 dönüm arazi içerisinde yüksek gerilim hattındaki enerjinin dönüştürülerek kullanılması tesisi maddesiyle ilgili okullara yakın olması nedeniyle CHP grubu şerh koydu. Tanış “Yer seçimini uygun bulmadık” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

EKŞİ’YE AİT DÜZENLEMEYE ŞERH

Belediyesinde oy birliği ile Büyükşehir meclisine gelen Yahya Kaptan’da bulunan Recep Ekşi’ye ait imar değişikliğineCHP meclis üyesi Orhan Tanış muhalefet şerhi koydu. Tanış, “Komisyon raporunda tabanda daha az kontrolünü sağlamak amacıyla diyor ama bununla ilgili sınırlayıcı bir karar yok. katı 4’den 8’e çıkardığımız zaman taksı da ona göre yapsaydık bir anlamı olurdu. İkincisi Kocaeli’de binalarımız 6-8 kat ama imarda 3 kat. Bu sıkıntı bölgenin genelinde var. Biz bunu eksik verdiğimiz için muhalefet şerhi koyduk” dedi. Çakmak, “Bu CHP’nin mi şahsi mi?” dedi. Tanış ise, “Grubum adına” dedi.Çakmak defalarca İzmit’ten geleni CHP’liler mi reddediyor deyince Taşdemir, “Parsel bazında olduğu için böyle yaptık. Bunu diğer belediyelerden de bekliyoruz. Gayet doğal, teknik bir konu” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Bir sonraki meclis 10 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.