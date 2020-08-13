En yüksek teklifi veren 250 isim ihaleyi kazandı

Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve uzun süredir beklenen P plaka ihalesi bugün gerçekleştirildi. UKOME Ağustos ayı toplantısında yapılan 250 adet P plakanın ihalesi kapalı teklif usulü gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ihalede plakaların muhammen bedeli 256 bin TL, teminat bedeli 56 bin 200 TL ve iştirak bedeli 85 bin 330 TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlık yaptığı satış ihalesine katılım yoğun oldu.

4 AŞAMALI

En yüksek 250 teklifi veren kişilerin kazandığı ihalede verilen teklifler salonda ve salın dışında kurulan dev ekranlara yansıtıldı. İhale öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Biz gündemin diğer maddelerini salonda görüşerek karara bağladık. Sıra 250 adet P plakanın ihale ile verilmesini bekliyoruz. Burada 6 masa oluşturduk. Her masamızda bir avukat, bir personel ve UKOME görevlileri olacak. İhalemize 563 tane talepli oldu. Bunların 129 adedi şirket 434 adedi ise esnaf kardeşlerimizden oluşuyor. Birinci aşamada 563 dosya tek tek kontrol edilecek. İkinci aşamada istenen belgelerden eksik olanlar bildirilecek. Üçüncü Aşamada kurul başkanları tarafından iç zarflar açılacak. 4. Aşamada bu teklifler yazılım programının olduğu bilgisayara girecek. Ekranlardan takip edebileceksiniz. En yüksek teklifi veren 250 kişi plakaları alacak” dedi.

48 İSİM ELENDİ

Dosyaların incelenmesinin ardından 37 katılımcı, belgelerinden bazılarının eksik olması sebebiyle ihale dışı kaldı. Bununla birlikte 563 katılımcıdan 526’sı ihaleye katılabildi. GenelSekreter Balamir Gündoğdu, ihale katılım belgelerinde eksiklik bulunup ihaleye katılamayanların Ulaşım Daire Başkanlığı’na itiraz edebileceği bilgisini verdi. Akabinde iç zarfların açılması aşamasına geçildi. İç zarflarda yazılan tekliflerin rakam ve yazıyla olması gerekirken bu kurala uymayan bazıkatılımcılar da ihale dışı kaldı Toplamda 48 katılımcı ihaleden elenmiş oldu.

ELENENLER

İhaleden çeşitli sebeplerle elenenler şöyle: Yasin Acar (herhangi bir teklifte bulunmadı), Oruç Nakliyat (teklifte yazı ve rakım farklı), Birsal Aslan, Melike Karakoyun, Aydemir Turgut (teklifte yazı ve rakım farklı), Mehmet Sönmez (teklifte yazı ve rakım farklı), Hakan Badem (teklifte yazı ve rakım farklı), Recep Kırdudu(teklif vermedi), Mehmet Akdemir (teklifte yazı ve rakım farklı), Nejdat omurca, Mehmet Çağal(teklifte yazı ve rakım farklı), Cansu Tuç(teklifte yazı ve rakım farklı)

İhalede teklif verenler:

Emirler Tur 390 Bin TL

Çolakoğlu Turizm 360 Bin TL

Enke Otomotiv 360 Bin TL

Altıntaş Turizm 273 Bin 500 TL

Bayram Berat Turizm 331 Bin 600 TL

Erdem Turizm 425 Bin TL

Hasan Demirtaş 291 Bin TL

Uğur Esmeray 380 Bin 500,33 TL

Kadir Kurtay 335 Bin 750 TL

Klas Otomotiv 380 Bin TL

Nuze Turizm 346 Bin 555,55 TL

Kıdık Turizm 306 Bin 70 TL

Dostluk İnşaat 387 Bin 500 TL

Hakkar Turizm 361 Bin TL

Zafer Albayrak 300 bin TL

Cemal Kuş 358 Bin TL

Aytin Tekstil Turizm 351 Bin TL

ARM Özcan Seyahat 335 Bin 521 TL

Coştur Turizm 340 Bin TL

Kaya Ay Yapı Turizm 355 Bin TL

Mahmut Kaya 365 Bin TL

İlhan Yıldız 313 Bin 150 TL

Çakmak Turizm 362 Bin TL

Taner Çelik 370 Bin 850 TL

RMZ Polat İnşaat 301 Bin TL

Karavar Nakliyat 386 Bin 750 TL

Veysi Akyol 330 Bin 610 TL

Efa Tur 350 Bin TL

Kahraman Uluç 330 Bin 600 TL

Mehmet Emin Tosuner 331 Bin 980 TL

Orhan Doğan 345 Bin 100

Şadi Öksüz 396 Bin 760 TL

Arslan Akdoğan 395 Bin TL

Özgür Malçok 299 Bin 999,99 TL

Ali Malçok 345 Bin TL

Hüseyin Malçok 357 Bin 858 TL

Kamil Turan 351 Bin 990 TL

Sabri Narman 382 Bin 600

Ömer Narman 342 Bin 30 TL

Nihat Selvi 332 Bin 998 TL

Nilüfer Narman 362 Bin 500 TL

Murat Çetin 381 Bin 100 TL

Kemal Sungur 341 Bin TL

Erhan Erkan 416 Bin 850 TL

Hikmet Muhçu 311 Bin 600 TL

Yılmaz Gezgin 381 Bin TL

Necmi Ceylan 310 Bin TL

Talha Tufan Erel 395 Bin 330 TL

Cihat Sezer 302 Bin 100 TL

Seyit Ahmet Bacak 348 Bin TL

Sultan Yerlikaya 381 Bin 990 TL

Fevzi Kurucu 351 Bin 900 TL

Erdinç Kurucu 371 Bin 500 TL

Muammer Bayram 386 Bin TL

Burhan Şahin 305 Bin TL

İlhan Güden 380 Bin 550 TL

Kenan Erkan 391 Bin TL

Gamze Kart 390 Bin 200 TL

Emine Geniş 340 Bin TL

İlker Kaçar 326 Bin 141 TL

Besim Kaçar 361 Bin 129 TL

Mehmet Göktaş 437 Bin 100 TL

Ertuğrul Ata 373 Bin 002 TL

Yusuf Kocaman 375 Bin 900 TL

Yakup Üstün 375 Bin TL

HasibeElmaser 332 Bin 100 TL

Serkan Akyol 346 Bin 100 TL

Muhammed Raşit Piranoğlu 351 Bin TL

Ersin Kart 341 Bin 200 TL

Cem Akalın 366 Bin TL

Veli Toz 366 Bin 100 TL

Ali Ertürk 300 Bin TL

Rıdvan Ünlü 321 Bin 500 TL

Hikmet Benli 361 Bin 200 TL

Melek Özhan 356 Bin TL

Uğur Coşkun 305 Bin 510 TL

Kadir Serbest 292 Bin 500 TL

Sartur Turizm 280 Bin 800 TL

Sartur Gıda Nakliyat 390 Bin 100 TL

İltur Seyahat 358 Bin TL

Ferit Kerem Banabak 390 Bin 1 TL

Cantürk Gıda 357 Bin TL

Şeker Turizm 380 Bin TL

İmdat Sarıçam 350 Bin 100 TL

Feridun Damar 340 Bin 100 TL

Erhan Akbaş 366 Bin 566,25 TL

Murat Karakadılar 319 Bin 076 TL

Sezai Yüksel 346 Bin TL

İbrahim Yalçınkaya 381 Bin 115 TL

Gülali Yıldırım 388 Bin 60 TL

Mustafa Akgüneş 388 Bin 986,97 TL

Satılmış Sarı 307 Bin TL

Dursun Tapan 333 Bin TL

Esra Kaşkaş363 Bin 050 TL

Kemal Can 402 Bin TL

Vahap Koçlardan 312 Bin TL

İzlem Taşımacılık 365 Bin 750 TL

Berk Turizm 367 Bin 600 TL

Siyahi Turizm 430 Bin 260 TL

Musa Baş 411 Bin TL

Taştanlar Seyahat 301 Bin 501 TL

İsmet Akbaş 392 Bin TL

Fehmi Kaya 360 Bin 250 TL

Nuri Karaduman 336 Bin 550 TL

Atlas İnşaat 410 Bin 600 TL

Fatih Keskin 316 Bin 105 TL

Şahin Kolay 352 Bin TL

Kayabey Taşımacılık 356 Bin TL

Anadolu Seyahat 383 Bin 500 TL

Kenan Pınar 301 Bin 200 TL

Şuayip Turan 352 Bin TL

Melek Sağır 371 Bin TL

Ercüment Tekerci 345 Bin 155 TL

Eray Turizm-Cevat Arslan 355 Bin 875 TL

Özen Turizm 301 Bin TL

Akalın Tur 386 Bin 600 TL

Ömür Ege Turizm 358 Bin 200 TL

Akalın Turizm 356 Bin TL

Yücel Kışhan 336 Bin 500 TL

Bahadır Bulut 270 Bin TL

Seyranlar Turizm 367 Bin 700 TL

İsmail Yakar 382 Bin 204 TL

Cahit Erdem 313 Bin 560 TL

Bayram Arslan 361 Bin 750 TL

SMT Tur 402 Bin 600 TL

Orhan Arslaner 385 Bin TL

İbrahim Ebuzer Yayla 370 Bin TL

Mustafa Erol 270 Bin 100 TL

Ömer Faruk Yazıcı 380 Bin TL

Ahmet Gülkan 365 Bin 40 TL

Fahri Köksaldı 360 Bin 251 TL

Ahmet Kaya 352 Bin TL

Servet Koç 385 Bin TL

İsmail Kaşkaş 362 Bin TL

Merve Aslan 310 Bin TL

Turan Burak 375 Bin 900 TL

Alaattin Öter 361 Bin 100 TL

MuğlusTekgül 375 Bin 500 TL

Yahya Işık 346 Bin 100 TL

Aynur Kaşkaş 360 Bin TL

Ali Güngör 360 Bin TL

Celal Soylu 382 Bin 502 TL

Filiz Durak 356 Bin 201 TL

Haydar Türk 394 bin 700 Tl

Ertan Üstüntaş 311 Bin 111 TL

Hatice Tekgül 361 Bin TL

Burak Altıntaş 401 Bin TL

Volkan Akbaş 376 Bin 652 TL

Sebahattin Eryılmaz 320 Bin TL

Yaşar Çelik 351 Bin 112 TL

Ergün Demir 363 Bin 270 TL

Aslan Karakoç 365 Bin 300 TL

Bülent Akbaş 377 Bin TL

Abdullah Türkoğlu 386 Bin 540 TL

Rasim Tavcı 305 Bin TL

Tuncay Kan 312 Bin TL

Metehan Arslan 350 Bin 150 TL

Nurettin Arıcan 341 Bin TL

Erol Şahin 355 Bin TL

İsmet Gürel 360 Bin 100 TL

FethullahŞafek 380 Bin 900 TL

Yılmaz Altuntaş 297 Bin 500 TL

İhsaniye Tur 345 Bin 600 TL

Mehmet Akbayrak 365 Bin TL

Şerife Aksoy 371 Bin TL

Ali Taşkın 343 Bin 750 TL

Muhammed Konaç 370 Bin 100 TL

Vedat Demirtoz 355 Bin 890 TL

Mehmet Ali Karatekelioğlu 341 Bin TL

Altıntaş Gıda 382 Bin TL

Gürata Taşımacılık 353 Bin 575 TL

Tubet Turizm 351 Bin 200 TL

Necgül Turizm 342 Bin TL

Narlıkonak Nakliyat 340 Bin TL

Erkan Usta 351 Bin 695 TL

Kara Turizm 383 Bin 500 TL

Metkar Turizm 393 Bin TL

Canaybek Turizm 347 Bin 519 TL

Desay Turizm 415 Bin 300 TL

Özağdaş Turizm- Muhammet Çağrı Ağdaş 361 Bin TL

Atilla Kılıç 346 Bin 251 TL

Seyhan Pilavcı-Atak Turizm 356 Bin TL

Murat Genç 367 Bin 750 TL

Servet Yıldırım 376 Bin TL

Mesut Mınak 367 Bin 750 TL

Ali Hasan Toğay 389 Bin 500 TL

Murat Yılmaz 366 Bin 606 TL

Sezer Karaçar 386 Bin 500 TL

Sezgin Gönen 386 Bin TL

Fikret Kapukaya 350 Bin 500 TL

Özer Karaçar 400 Bin TL

Mustafa Ertem 381 Bin 355 TL

Mehmet Selçuk 367 Bin 200 TL

Mümin Erdoğan 372 Bin TL

Binnur Yavaş 381 Bin 550 TL

Kemal Çırak 374 Bin TL

Ferdi Örengül 291 Bin 500 TL

Murat Bozkurt 320 Bin 750,90 TL

Nuran Kaşkaş 350 Bin TL

Ayhan Yılmaz 332 Bin 900 TL

Sinan Avcı 329 Bin 320,50 TL

Muhammet Kılıç 358 Bin 755 TL

Adem Çam 382 Bin 50 TL

Burhan Ali Hocaoğlu 297 Bin 750 TL

Oktay Sağlamlı 360 Bin 255 TL

Kemal Yüzbaşılar 351 bin 302 TL

İsmail Tilki 331 Bin TL

Mehmet Bozkurt 361 Bin 909 TL

Mesut Bozkurt 372 Bin 975 TL

Mikail Tekgül 341 Bin 155 TL

Abdulbari Baş 370 Bin TL

Beytullah Öztürk 385n Bin 606 TL

Hakan İşbaralı 355 Bin 750 TL

Murat Turan 307 Bin 900 TL

Gökmisyon Turizm 372 Bin TL

SN Turizm 376 Bin TL

Altıntaş Lojistik 321 Bin 561 TL

Kerem Özleşen 291 Bin 250 TL

Altuntaşlar Oto 301 Bin TL

Kadir Kemer 377 Bin 900 TL

Gökmen Bakırözü 320 Bin 136 TL

Gözde Turizm 311 Bin 620 TL

Bilal Kır 362 Bin TL

Kemal Yırtıcı 343 Bin 328 TL

Zülfikar İşbaralı 410 Bin TL

Şemsettin İnalkaç 284 Bin 900 TL

Ersetur 361 Bin 199 TL

Güven Seyahat 315 Bin TL

Kocabey Personel LTD. Şti. 312 Bin 36 TL

İzkar Taşımacılık 375 Bin TL

Abdulselam Kaçar 365 Bin TL

Osman Akyol 380 Bin TL

Murat Akboğa 351 Bin TL

Fatih Çakır 258 Bin 214 TL

Yavuz Şimşek 331 Bin TL

Emre Keleş 390 Bin TL

Ömer Baş 380 Bin TL

Adem Davulcu 313 Bin 560 TL

Türker Turizm 396 Bin TL

İlkem Turizm 361 Bin 100 TL

Hürcan Nakliyat 450 Bin TL

Gökben Köksal 370 Bin TL

Yaşar Mutlu 332 Bin 500 TL

Tuncay Akkuş 350 Bin 555 TL

Altur Turizm 365 Bin TL

Güler Ağca 300 Bin 005 TL

Halit Kural 376 Bin 270 TL

Zafer Yılmaz 362 Bin 900 TL

Ahmet Koç 382 Bin 500 TL

Mustafa Veysioğlu 256 Bin TL

Numan İşbaralı 407 Bin 150 TL

Haluk Cançeker 428 Bin 150 TL

Huri Tuç 390 Bin TL

Erdal Kaya 326 Bin TL

Yusuf Arğut 376 Bin TL

Adem Marul 341 Bin 760 TL

Engin Erdem 372 Bin 900 TL

Nermin Abanoz 397 Bin TL

Fikri Yücetürk 391 Bin TL

Serkan Kılıç 345 Bin 105 TL

Cem Tur 301 Bin TL

Annıfer Turizm 316 Bin 500 TL

City Turizm 331 Bin 610 TL

Konuklar Nakliyat 350 Bin 100 TL

Aydın Taşımacılık 351 Bin 958 TL

Dedo Turizm 340 Bin 450 TL

Zerrin Kurt 333 Bin TL

Abdurrahman Dede 381 Bin 450 TL

Sinan Aktaş 305 Bin 100 TL

Duygu Özhan 345 Bin TL

Özal Yalçınkaya 425 Bin TL

Fırat Baş 361 Bin 500 TL

Asiya Düzgün 366 Bin TL

Cemil Özdoğan 355 Bin TL

Sabri Karabıyık 386 Bin 500 TL

Ersin Korkmaz 351 Bin TL

Elif Kılıç 377 Bin 515 TL

Yücel Ayaz 305 Bin 500 TL

Binali Bozkurt 303 Bin 950 TL

Özal Bozkurt 352 Bin 900,90 TL

Mesut Kökser 393 Bin 300 TL

Şinasi Yılmaz 306 Bin 345 TL

Mustafa Şahin 352 Bin 100 TL

Cafer Güneş 345 Bin TL

Adnan Akdoğan 370 Bin TL

Yaşar Bulut 301 Bin TL

Sefer Cengiz 335 Bin 560 TL

Asım Kara 376 Bin 510 TL

Halil İbrahim Diner 335 Bin TL

Beyhan Erhan 419 Bin 300 TL

Mehmet Baklan 370 Bin 111 TL

Adem Sefertaş 375 Bin 500 TL

Sezer Başak 416 Bin 700 TL

Salih Adıgüzel 390 Bin 70 TL

Ömer Kütük 390 Bin TL

Naid Tavlı 347 Bin TL

Hidayet Cemil Erkan 415 Bin 900 TL

Aydın Temiz 352 Bin 100,99 TL

Cengiz Kara 348 Bin 523 TL

KaferDanyıldız 365 Bin TL

Hayati Can 271 Bin TL

Doğan Yiğit 417 Bin TL

Recep Ekemen 303 Bin TL

Birol Cinci 385 Bin 990 TL

Gürsel Burgul 317 Bin 577 TL

Şakir Zengin 411 Bin TL

Cevdet Ergin 356 Bin TL

Davut Ayluçtarhan 360 Bin 020 TL

Yunus Ayluçtarhan 361 Bin 020 TL

Ramazan Erdoğan 366 Bin 140 TL

Reverans Otomotiv 361 Bin TL

Bölge Taşımacılık 311 Bin TL

Olbay Otomotiv 367 Bin 750 TL

Ferdi Demir 344 Bin 399 TL

Hakan Malkoç 405 Bin TL

Yusuf Temel 401 Bin 500 TL

Cengiz Kaçaran 373 Bin TL

Muhammet Olgun 360 Bin TL

Mehmet Çolak 333 Bin 333,33 TL

Metin Akyol 355 Bin TL

Arzu Ahmet Çomaklı 352 Bin 450 TL

Göksoy İnşaat 356 Bin 200 TL

Karaçar Turizm 351 Bin TL

Süleyman Yıldırım 340 Bin TL

Murat Nergiz 350 Bin 250 TL

Eftal Turizm 379 Bin TL

Nikomedya Turizm 366 Bin 200 TL

Tuncay Nakliyat 391 Bin TL

Tacettin Erdem 431 Bin TL

Ramazan Erdoğan 311 Bin TL

Ali Bağcı 383 Bin 199,99 TL

Körfez Turizm 366 Bin 010 TL

Halit Demir 357 Bin 100 TL

Adem Yıldırım 344 Bin TL

Ahmet Baklan 375 Bin 638 TL

Yusuf Öztürk 319 Bin TL

İşbaralıTuzim 384 Bin 900 TL

Karakadılar Turizm 364 Bin 900 TL

Selim Şimşek 360 Bin TL

Salih Aksoy 357 Bin TL

Mustafa Kızılkaya 363 Bin 999,99 TL

Mehmet Çalık 301 Bin 100 TL

Kerem Yalçınkaya Turizm 373 Bin 667 TL

Osman Bayraktar 364 Bin TL

Abdulmecit Saltık 326 Bin 500 TL

Oğuz Çetinkaya 315 Bin 151 TL

Güney Dizman 319 Bin 999 TL

Rahmi Gökkan 307 Bin 641 TL

Adem Bayarol 354 Bin 750 TL

Mehmet Ali Akciğer 320 bin TL

Erkan Aygün 363 Bin 550 TL

Adnan Erdem 355 Bin 523 TL

Yusuf Ayluçtarhan 331 Bin 770 TL

Talat Şensoy 315 Bin 550 TL

Osman Demir 381 Bin 550 TL

Selda Duygu Bozoğlu 345 Bin 110 TL

Transay Taşımacılık 376 Bin TL

Selami Dursun 281 Bin 521 TL

Ali Hasan Akdağ 331 Bin 500 TL

Osman İspir 377 Bin 980 TL

İlkemtürk Taşımacılık 356 Bin 202 TL

Bakan Turizm 375 Bin TL

Safa Turizm 377 Bin TL

Gürsel Bilgisayar Ltd. Şti. 382 Bin 400 TL

Akdoruk Turizm 356 Bin 550 TL

Sezin Taşımacılık 385 Bin 100 TL

Hüseyin Seymen 335 Bin TL

Tahsin Güden 416 Bin 900 TL

Ahmet Zeki Işık 319 Bin 850 TL

Peytur Turizm 371 Bin 202 TL

Necmettin Al 365 Bin TL

Beker Turizm 382 Bin 599 TL

Pilavcı Turizm 326 Bin TL

İbrahim Halil Uçar 340 Bin TL

Martur 346 Bin 250 TL

Doruk Taşımacılık 357 Bin TL

Yazgül Turizm 420 Bin TL

Hakçay Turizm 420 Bin TL

Rıfat Yakupoğlu-Koşukavak Turizm 385 Bin 111 TL

Türkmen Otomotiv 361 Bin 820 TL

Bektaşlar Turizm 385 Bin TL

Güzeller Turizm 381 Bin TL

Özgür Karagülle 357 Bin 654 TL

Burhanettin Özçelik 367 Bin 550,12 TL

Ahmet Özdemir 355 Bin TL

Coşkun Taştan 363 Bin 502 TL

Abdullah Demir 380 Bin TL

Selçuk Anlar 378 Bin 551 TL

Sebahattin Demiray 325 Bin TL

Tacettin Akın 412 Bin 571 TL

Rıfat Yakupoğlu-Sertay Turizm 380 Bin 999 TL

Mustafa Can 355 Bin TL

Gürkan Esen 330 Bin 500 TL

İbrahim Küçükada 421 Bin 632 TL

Engin Kılıç- Kılıç Turizm 357 Bin 90 TL

Yeşilkaya Seyahat-Erdal Yeşilkaya 347 Bin 500 TL

Öcal Durmuş 340 Bin 120 TL

Muhandıs Topkaya 388 Bin 150 TL

Ali Saygın 341 Bin 255 TL

Hakan Yıldız 325 Bin TL

Gökhan Toplan 326 Bin 205 TL

Barış Karaman 365 Bin 100 TL

Vesim Dursun 364 Bin 406,78 TL

Hasan Genç 341 Bin 591 TL

Asımcan Yılmaz 351 Bin 750 TL

Oğuzhan Ayvaz 351 Bin 500 TL

Murat Cebecioğlu 375 Bin 230 TL

Kader Erdoğan 352 Bin TL

Alaattin Çabuk 321 Bin TL

Emrah İşyapan 370 Bin 500,33 TL

Zafer Katkay 412 Bin TL

Ahmet Kaya 366 Bin TL

Naim Gülhan 369 Bin 850 TL

Memiş Karadağ 311 Bin 200 TL

Orhan Kızılbuğa 376 Bin TL

Gökçe Akbaş 420 Bin 005 TL

Lale Çetinkaya 401 Bin TL

Öz Gülhan Turizm 363 Bin 100 TL

Nida Turizm 367 bin 500 TL

Gölbek Turizm 370 Bin 660 TL

Hasan Zehir 326 Bin TL

Kuç Kardeşler Turizm 425 Bin 550 TL

PSN İnşaat Taşımacılık 350 Bin TL

Coşkun Turizm 424 Bin 550 TL

Özcan Aktoprak371 Bin 606 TL

Tuğba Aktoprak 333 Bin 333 TL

Ferhat Çetin 371 Bin 600 TL

Şenol İkizek 393 Bin TL

Kemal Zenci 366 Bin TL

görkem Yurttaş 333 Bin 758 TL

Yaşar Dükmen 340 Bin 250 TL

İsmet Kemal Atmaca 365 Bin 600 TL

Avni Atmaca 373 Bin 600 TL

Timur Yalçın 341 Bin 441 TL

Savaş Yalçınkaya 363 Bin 900 TL

Aslı Arslan 365 Bin 184 TL

Kenan Turan 332 Bin 982 TL

Ali Sedat Ilıman 311 Bin 525 TL

Erol Turak 306 Bin 900 TL

Ali Çağal 361 Bin 553,39 TL

Cumali Taşdemir 345 Bin TL

Fatih Bayhanay 340 Bin TL

Recep Mustak 335 Bin 551 TL

Hamiyet Kılıç 3151 Bin 150 TL

İsmet Özbil 366 Bin TL

Mehmet Çağal 364 Bin 521,19 TL

Hasan Şentürk 355 Bin 100 TL

Şongül Baştürk Varol 434 Bin 700 TL

İsa Girgin 375 Bin 600 TL

Adem Erol 348 Bin 925 TL

Sinan Yanık 361 Bin 350 TL

Rasim İmamoğlu 352 Bin 941 TL

Ayşegül Kurtuluş 275 Bin TL

İmran Yazı 395 Bin 777 TL

Hüseyin Şenyurt 321 Bin 199 TL

Fatih Şenyürek 363 Bin 500 TL

Ahmet Şimşek 262 Bin TL

Naim Kutay Kurt 367 Bin 220 TL

Yılmaz Demirkıran 343 Bin 250 TL

Mesut Arı 275 Bin 500 TL

Kayatur-Kadir Kaya 360 Bin TL

Adem Kösedağı 331 Bin 111 TL

İbrahim Karabayır 313 Bin TL

Davut Yaylak 402 Bin 500 TL

Burhan Kılıç 410 Bin 550 TL

Serkan Can 391 Bin TL

Ahmet Köse 389 Bin 380 TL

Yaman Turizm 360 Bin 001 TL

Özlem Ceylan 320 Bin 100 TL

Torunlular Turizm 352 Bin 200 TL

Mai Tur 277 Bin TL

Ak Petrol Turizm 360 bin 200 TL

Herekeli Öztürkler Turizm 371 Bin 127,12 TL

HG Egetrans Turizm 377 Bin 500 TL

Birol Karabacak 400 Bin 250 TL

Onur Adar 402 bin 780 TL

Engin Ersoy 391 Bin TL

Ahmet Küçükyılmaz 301 Bin 100 TL

Rıdvan Akbaş 366 Bin TL

Kadir Erpek 410 Bin 150 TL

Hakan Kıılıç 368 Bin 333,33 TL

Umut Bozkurt 401 Bin TL

Yiğit Küçükyılmaz 275 Bin 350 TL

Kavi Tur 401 Bin TL

Serdar Erdem 375 Bin TL

Tülay Çakır 350 Bin 470,34 TL

Ercan Ak 355 Bin TL

Dilber Başboğa 360 Bin 250 TL

Hikmet İşbaralı 385 Bin 850 TL

Delan Turizm 381 Bin TL

Zerda Turizm 386 Bin TL

Atakan Kaya 297 Bin 561 TL

Murat Doğan 345 Bin TL

Yalçınkaya Kuyumculuk 430 Bin TL

Güral Sencan 358 Bin TL

Yunus Emre Coşkun 391 Bin 550 TL

Burak Tunç 362 Bin 363 TL

Erol Ünlü 377 Bin 600 TL

Ethem Doğan 352 Bin TL

Atacan Akbulak 390 Bin TL

İbrahim Çabuk 348 Bin TL

Zeki Kılıç 357 Bin 900 TL

Alev Yalçın 356 Bin 999 TL

Kocaeli Tur 339 Bin 500 TL

Bedreddin Şık 386 Bin 990 TL

Zübeyde Yazı 387 Bin 777 TL

Halit Düzgün 382 Bin TL

Yıldıray Demirkıran 343 Bin 200 TL

Nurettin Kaya 375 Bin 090 TL

Adem Mamik 346 Bin 336 TL

Purmer Kimya 340 Bin 150 TL

Aktaş İnşaat Nakliyat 412 Bin 500 TL

Nagihan Kılıç 405 Bin 500 TL

Önder Can 412 Bin TL

Osman Özbey 350 Bin 500 TL

Erkut Kaya 350 Bin 400 TL