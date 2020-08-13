En yüksek teklifi veren 250 isim ihaleyi kazandı

Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve uzun süredir beklenen P plaka ihalesi bugün gerçekleştirildi. UKOME Ağustos ayı toplantısında yapılan 250 adet P plakanın ihalesi kapalı teklif usulü gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ihalede plakaların muhammen bedeli 256 bin TL, teminat bedeli 56 bin 200 TL ve iştirak bedeli 85 bin 330 TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlık yaptığı satış ihalesine katılım yoğun oldu.
4 AŞAMALI
En yüksek 250 teklifi veren kişilerin kazandığı ihalede verilen teklifler salonda ve salın dışında kurulan dev ekranlara yansıtıldı. İhale öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Biz gündemin diğer maddelerini salonda görüşerek karara bağladık. Sıra 250 adet P plakanın ihale ile verilmesini bekliyoruz. Burada 6 masa oluşturduk. Her masamızda bir avukat, bir personel ve UKOME görevlileri olacak. İhalemize 563 tane talepli oldu. Bunların 129 adedi şirket 434 adedi ise esnaf kardeşlerimizden oluşuyor. Birinci aşamada 563 dosya tek tek kontrol edilecek. İkinci aşamada istenen belgelerden eksik olanlar bildirilecek. Üçüncü Aşamada kurul başkanları tarafından iç zarflar açılacak. 4. Aşamada bu teklifler yazılım programının olduğu bilgisayara girecek. Ekranlardan takip edebileceksiniz. En yüksek teklifi veren 250 kişi plakaları alacak” dedi.
48 İSİM ELENDİ
Dosyaların incelenmesinin ardından 37 katılımcı, belgelerinden bazılarının eksik olması sebebiyle ihale dışı kaldı. Bununla birlikte 563 katılımcıdan 526’sı ihaleye katılabildi. GenelSekreter Balamir Gündoğdu, ihale katılım belgelerinde eksiklik bulunup ihaleye katılamayanların Ulaşım Daire Başkanlığı’na itiraz edebileceği bilgisini verdi. Akabinde iç zarfların açılması aşamasına geçildi. İç zarflarda yazılan tekliflerin rakam ve yazıyla olması gerekirken bu kurala uymayan bazıkatılımcılar da ihale dışı kaldı Toplamda 48 katılımcı ihaleden elenmiş oldu.
ELENENLER
İhaleden çeşitli sebeplerle elenenler şöyle: Yasin Acar (herhangi bir teklifte bulunmadı), Oruç Nakliyat (teklifte yazı ve rakım farklı), Birsal Aslan, Melike Karakoyun, Aydemir Turgut (teklifte yazı ve rakım farklı), Mehmet Sönmez (teklifte yazı ve rakım farklı), Hakan Badem (teklifte yazı ve rakım farklı), Recep Kırdudu(teklif vermedi), Mehmet Akdemir (teklifte yazı ve rakım farklı), Nejdat omurca, Mehmet Çağal(teklifte yazı ve rakım farklı), Cansu Tuç(teklifte yazı ve rakım farklı)
İhalede teklif verenler:
Emirler Tur 390 Bin TL
Çolakoğlu Turizm 360 Bin TL
Enke Otomotiv 360 Bin TL
Altıntaş Turizm 273 Bin 500 TL
Bayram Berat Turizm 331 Bin 600 TL
Erdem Turizm 425 Bin TL
Hasan Demirtaş 291 Bin TL
Uğur Esmeray 380 Bin 500,33 TL
Kadir Kurtay 335 Bin 750 TL
Klas Otomotiv 380 Bin TL
Nuze Turizm 346 Bin 555,55 TL
Kıdık Turizm 306 Bin 70 TL
Dostluk İnşaat 387 Bin 500 TL
Hakkar Turizm 361 Bin TL
Zafer Albayrak 300 bin TL
Cemal Kuş 358 Bin TL
Aytin Tekstil Turizm 351 Bin TL
ARM Özcan Seyahat 335 Bin 521 TL
Coştur Turizm 340 Bin TL
Kaya Ay Yapı Turizm 355 Bin TL
Mahmut Kaya 365 Bin TL
İlhan Yıldız 313 Bin 150 TL
Çakmak Turizm 362 Bin TL
Taner Çelik 370 Bin 850 TL
RMZ Polat İnşaat 301 Bin TL
Karavar Nakliyat 386 Bin 750 TL
Veysi Akyol 330 Bin 610 TL
Efa Tur 350 Bin TL
Kahraman Uluç 330 Bin 600 TL
Mehmet Emin Tosuner 331 Bin 980 TL
Orhan Doğan 345 Bin 100
Şadi Öksüz 396 Bin 760 TL
Arslan Akdoğan 395 Bin TL
Özgür Malçok 299 Bin 999,99 TL
Ali Malçok 345 Bin TL
Hüseyin Malçok 357 Bin 858 TL
Kamil Turan 351 Bin 990 TL
Sabri Narman 382 Bin 600
Ömer Narman 342 Bin 30 TL
Nihat Selvi 332 Bin 998 TL
Nilüfer Narman 362 Bin 500 TL
Murat Çetin 381 Bin 100 TL
Kemal Sungur 341 Bin TL
Erhan Erkan 416 Bin 850 TL
Hikmet Muhçu 311 Bin 600 TL
Yılmaz Gezgin 381 Bin TL
Necmi Ceylan 310 Bin TL
Talha Tufan Erel 395 Bin 330 TL
Cihat Sezer 302 Bin 100 TL
Seyit Ahmet Bacak 348 Bin TL
Sultan Yerlikaya 381 Bin 990 TL
Fevzi Kurucu 351 Bin 900 TL
Erdinç Kurucu 371 Bin 500 TL
Muammer Bayram 386 Bin TL
Burhan Şahin 305 Bin TL
İlhan Güden 380 Bin 550 TL
Kenan Erkan 391 Bin TL
Gamze Kart 390 Bin 200 TL
Emine Geniş 340 Bin TL
İlker Kaçar 326 Bin 141 TL
Besim Kaçar 361 Bin 129 TL
Mehmet Göktaş 437 Bin 100 TL
Ertuğrul Ata 373 Bin 002 TL
Yusuf Kocaman 375 Bin 900 TL
Yakup Üstün 375 Bin TL
HasibeElmaser 332 Bin 100 TL
Serkan Akyol 346 Bin 100 TL
Muhammed Raşit Piranoğlu 351 Bin TL
Ersin Kart 341 Bin 200 TL
Cem Akalın 366 Bin TL
Veli Toz 366 Bin 100 TL
Ali Ertürk 300 Bin TL
Rıdvan Ünlü 321 Bin 500 TL
Hikmet Benli 361 Bin 200 TL
Melek Özhan 356 Bin TL
Uğur Coşkun 305 Bin 510 TL
Kadir Serbest 292 Bin 500 TL
Sartur Turizm 280 Bin 800 TL
Sartur Gıda Nakliyat 390 Bin 100 TL
İltur Seyahat 358 Bin TL
Ferit Kerem Banabak 390 Bin 1 TL
Cantürk Gıda 357 Bin TL
Şeker Turizm 380 Bin TL
İmdat Sarıçam 350 Bin 100 TL
Feridun Damar 340 Bin 100 TL
Erhan Akbaş 366 Bin 566,25 TL
Murat Karakadılar 319 Bin 076 TL
Sezai Yüksel 346 Bin TL
İbrahim Yalçınkaya 381 Bin 115 TL
Gülali Yıldırım 388 Bin 60 TL
Mustafa Akgüneş 388 Bin 986,97 TL
Satılmış Sarı 307 Bin TL
Dursun Tapan 333 Bin TL
Esra Kaşkaş363 Bin 050 TL
Kemal Can 402 Bin TL
Vahap Koçlardan 312 Bin TL
İzlem Taşımacılık 365 Bin 750 TL
Berk Turizm 367 Bin 600 TL
Siyahi Turizm 430 Bin 260 TL
Musa Baş 411 Bin TL
Taştanlar Seyahat 301 Bin 501 TL
İsmet Akbaş 392 Bin TL
Fehmi Kaya 360 Bin 250 TL
Nuri Karaduman 336 Bin 550 TL
Atlas İnşaat 410 Bin 600 TL
Fatih Keskin 316 Bin 105 TL
Şahin Kolay 352 Bin TL
Kayabey Taşımacılık 356 Bin TL
Anadolu Seyahat 383 Bin 500 TL
Kenan Pınar 301 Bin 200 TL
Şuayip Turan 352 Bin TL
Melek Sağır 371 Bin TL
Ercüment Tekerci 345 Bin 155 TL
Eray Turizm-Cevat Arslan 355 Bin 875 TL
Özen Turizm 301 Bin TL
Akalın Tur 386 Bin 600 TL
Ömür Ege Turizm 358 Bin 200 TL
Akalın Turizm 356 Bin TL
Yücel Kışhan 336 Bin 500 TL
Bahadır Bulut 270 Bin TL
Seyranlar Turizm 367 Bin 700 TL
İsmail Yakar 382 Bin 204 TL
Cahit Erdem 313 Bin 560 TL
Bayram Arslan 361 Bin 750 TL
SMT Tur 402 Bin 600 TL
Orhan Arslaner 385 Bin TL
İbrahim Ebuzer Yayla 370 Bin TL
Mustafa Erol 270 Bin 100 TL
Ömer Faruk Yazıcı 380 Bin TL
Ahmet Gülkan 365 Bin 40 TL
Fahri Köksaldı 360 Bin 251 TL
Ahmet Kaya 352 Bin TL
Servet Koç 385 Bin TL
İsmail Kaşkaş 362 Bin TL
Merve Aslan 310 Bin TL
Turan Burak 375 Bin 900 TL
Alaattin Öter 361 Bin 100 TL
MuğlusTekgül 375 Bin 500 TL
Yahya Işık 346 Bin 100 TL
Aynur Kaşkaş 360 Bin TL
Ali Güngör 360 Bin TL
Celal Soylu 382 Bin 502 TL
Filiz Durak 356 Bin 201 TL
Haydar Türk 394 bin 700 Tl
Ertan Üstüntaş 311 Bin 111 TL
Hatice Tekgül 361 Bin TL
Burak Altıntaş 401 Bin TL
Volkan Akbaş 376 Bin 652 TL
Sebahattin Eryılmaz 320 Bin TL
Yaşar Çelik 351 Bin 112 TL
Ergün Demir 363 Bin 270 TL
Aslan Karakoç 365 Bin 300 TL
Bülent Akbaş 377 Bin TL
Abdullah Türkoğlu 386 Bin 540 TL
Rasim Tavcı 305 Bin TL
Tuncay Kan 312 Bin TL
Metehan Arslan 350 Bin 150 TL
Nurettin Arıcan 341 Bin TL
Erol Şahin 355 Bin TL
İsmet Gürel 360 Bin 100 TL
FethullahŞafek 380 Bin 900 TL
Yılmaz Altuntaş 297 Bin 500 TL
İhsaniye Tur 345 Bin 600 TL
Mehmet Akbayrak 365 Bin TL
Şerife Aksoy 371 Bin TL
Ali Taşkın 343 Bin 750 TL
Muhammed Konaç 370 Bin 100 TL
Vedat Demirtoz 355 Bin 890 TL
Mehmet Ali Karatekelioğlu 341 Bin TL
Altıntaş Gıda 382 Bin TL
Gürata Taşımacılık 353 Bin 575 TL
Tubet Turizm 351 Bin 200 TL
Necgül Turizm 342 Bin TL
Narlıkonak Nakliyat 340 Bin TL
Erkan Usta 351 Bin 695 TL
Kara Turizm 383 Bin 500 TL
Metkar Turizm 393 Bin TL
Canaybek Turizm 347 Bin 519 TL
Desay Turizm 415 Bin 300 TL
Özağdaş Turizm- Muhammet Çağrı Ağdaş 361 Bin TL
Atilla Kılıç 346 Bin 251 TL
Seyhan Pilavcı-Atak Turizm 356 Bin TL
Murat Genç 367 Bin 750 TL
Servet Yıldırım 376 Bin TL
Mesut Mınak 367 Bin 750 TL
Ali Hasan Toğay 389 Bin 500 TL
Murat Yılmaz 366 Bin 606 TL
Sezer Karaçar 386 Bin 500 TL
Sezgin Gönen 386 Bin TL
Fikret Kapukaya 350 Bin 500 TL
Özer Karaçar 400 Bin TL
Mustafa Ertem 381 Bin 355 TL
Mehmet Selçuk 367 Bin 200 TL
Mümin Erdoğan 372 Bin TL
Binnur Yavaş 381 Bin 550 TL
Kemal Çırak 374 Bin TL
Ferdi Örengül 291 Bin 500 TL
Murat Bozkurt 320 Bin 750,90 TL
Nuran Kaşkaş 350 Bin TL
Ayhan Yılmaz 332 Bin 900 TL
Sinan Avcı 329 Bin 320,50 TL
Muhammet Kılıç 358 Bin 755 TL
Adem Çam 382 Bin 50 TL
Burhan Ali Hocaoğlu 297 Bin 750 TL
Oktay Sağlamlı 360 Bin 255 TL
Kemal Yüzbaşılar 351 bin 302 TL
İsmail Tilki 331 Bin TL
Mehmet Bozkurt 361 Bin 909 TL
Mesut Bozkurt 372 Bin 975 TL
Mikail Tekgül 341 Bin 155 TL
Abdulbari Baş 370 Bin TL
Beytullah Öztürk 385n Bin 606 TL
Hakan İşbaralı 355 Bin 750 TL
Murat Turan 307 Bin 900 TL
Gökmisyon Turizm 372 Bin TL
SN Turizm 376 Bin TL
Altıntaş Lojistik 321 Bin 561 TL
Kerem Özleşen 291 Bin 250 TL
Altuntaşlar Oto 301 Bin TL
Kadir Kemer 377 Bin 900 TL
Gökmen Bakırözü 320 Bin 136 TL
Gözde Turizm 311 Bin 620 TL
Bilal Kır 362 Bin TL
Kemal Yırtıcı 343 Bin 328 TL
Zülfikar İşbaralı 410 Bin TL
Şemsettin İnalkaç 284 Bin 900 TL
Ersetur 361 Bin 199 TL
Güven Seyahat 315 Bin TL
Kocabey Personel LTD. Şti. 312 Bin 36 TL
İzkar Taşımacılık 375 Bin TL
Abdulselam Kaçar 365 Bin TL
Osman Akyol 380 Bin TL
Murat Akboğa 351 Bin TL
Fatih Çakır 258 Bin 214 TL
Yavuz Şimşek 331 Bin TL
Emre Keleş 390 Bin TL
Ömer Baş 380 Bin TL
Adem Davulcu 313 Bin 560 TL
Türker Turizm 396 Bin TL
İlkem Turizm 361 Bin 100 TL
Hürcan Nakliyat 450 Bin TL
Gökben Köksal 370 Bin TL
Yaşar Mutlu 332 Bin 500 TL
Tuncay Akkuş 350 Bin 555 TL
Altur Turizm 365 Bin TL
Güler Ağca 300 Bin 005 TL
Halit Kural 376 Bin 270 TL
Zafer Yılmaz 362 Bin 900 TL
Ahmet Koç 382 Bin 500 TL
Mustafa Veysioğlu 256 Bin TL
Numan İşbaralı 407 Bin 150 TL
Haluk Cançeker 428 Bin 150 TL
Huri Tuç 390 Bin TL
Erdal Kaya 326 Bin TL
Yusuf Arğut 376 Bin TL
Adem Marul 341 Bin 760 TL
Engin Erdem 372 Bin 900 TL
Nermin Abanoz 397 Bin TL
Fikri Yücetürk 391 Bin TL
Serkan Kılıç 345 Bin 105 TL
Cem Tur 301 Bin TL
Annıfer Turizm 316 Bin 500 TL
City Turizm 331 Bin 610 TL
Konuklar Nakliyat 350 Bin 100 TL
Aydın Taşımacılık 351 Bin 958 TL
Dedo Turizm 340 Bin 450 TL
Zerrin Kurt 333 Bin TL
Abdurrahman Dede 381 Bin 450 TL
Sinan Aktaş 305 Bin 100 TL
Duygu Özhan 345 Bin TL
Özal Yalçınkaya 425 Bin TL
Fırat Baş 361 Bin 500 TL
Asiya Düzgün 366 Bin TL
Cemil Özdoğan 355 Bin TL
Sabri Karabıyık 386 Bin 500 TL
Ersin Korkmaz 351 Bin TL
Elif Kılıç 377 Bin 515 TL
Yücel Ayaz 305 Bin 500 TL
Binali Bozkurt 303 Bin 950 TL
Özal Bozkurt 352 Bin 900,90 TL
Mesut Kökser 393 Bin 300 TL
Şinasi Yılmaz 306 Bin 345 TL
Mustafa Şahin 352 Bin 100 TL
Cafer Güneş 345 Bin TL
Adnan Akdoğan 370 Bin TL
Yaşar Bulut 301 Bin TL
Sefer Cengiz 335 Bin 560 TL
Asım Kara 376 Bin 510 TL
Halil İbrahim Diner 335 Bin TL
Beyhan Erhan 419 Bin 300 TL
Mehmet Baklan 370 Bin 111 TL
Adem Sefertaş 375 Bin 500 TL
Sezer Başak 416 Bin 700 TL
Salih Adıgüzel 390 Bin 70 TL
Ömer Kütük 390 Bin TL
Naid Tavlı 347 Bin TL
Hidayet Cemil Erkan 415 Bin 900 TL
Aydın Temiz 352 Bin 100,99 TL
Cengiz Kara 348 Bin 523 TL
KaferDanyıldız 365 Bin TL
Hayati Can 271 Bin TL
Doğan Yiğit 417 Bin TL
Recep Ekemen 303 Bin TL
Birol Cinci 385 Bin 990 TL
Gürsel Burgul 317 Bin 577 TL
Şakir Zengin 411 Bin TL
Cevdet Ergin 356 Bin TL
Davut Ayluçtarhan 360 Bin 020 TL
Yunus Ayluçtarhan 361 Bin 020 TL
Ramazan Erdoğan 366 Bin 140 TL
Reverans Otomotiv 361 Bin TL
Bölge Taşımacılık 311 Bin TL
Olbay Otomotiv 367 Bin 750 TL
Ferdi Demir 344 Bin 399 TL
Hakan Malkoç 405 Bin TL
Yusuf Temel 401 Bin 500 TL
Cengiz Kaçaran 373 Bin TL
Muhammet Olgun 360 Bin TL
Mehmet Çolak 333 Bin 333,33 TL
Metin Akyol 355 Bin TL
Arzu Ahmet Çomaklı 352 Bin 450 TL
Göksoy İnşaat 356 Bin 200 TL
Karaçar Turizm 351 Bin TL
Süleyman Yıldırım 340 Bin TL
Murat Nergiz 350 Bin 250 TL
Eftal Turizm 379 Bin TL
Nikomedya Turizm 366 Bin 200 TL
Tuncay Nakliyat 391 Bin TL
Tacettin Erdem 431 Bin TL
Ramazan Erdoğan 311 Bin TL
Ali Bağcı 383 Bin 199,99 TL
Körfez Turizm 366 Bin 010 TL
Halit Demir 357 Bin 100 TL
Adem Yıldırım 344 Bin TL
Ahmet Baklan 375 Bin 638 TL
Yusuf Öztürk 319 Bin TL
İşbaralıTuzim 384 Bin 900 TL
Karakadılar Turizm 364 Bin 900 TL
Selim Şimşek 360 Bin TL
Salih Aksoy 357 Bin TL
Mustafa Kızılkaya 363 Bin 999,99 TL
Mehmet Çalık 301 Bin 100 TL
Kerem Yalçınkaya Turizm 373 Bin 667 TL
Osman Bayraktar 364 Bin TL
Abdulmecit Saltık 326 Bin 500 TL
Oğuz Çetinkaya 315 Bin 151 TL
Güney Dizman 319 Bin 999 TL
Rahmi Gökkan 307 Bin 641 TL
Adem Bayarol 354 Bin 750 TL
Mehmet Ali Akciğer 320 bin TL
Erkan Aygün 363 Bin 550 TL
Adnan Erdem 355 Bin 523 TL
Yusuf Ayluçtarhan 331 Bin 770 TL
Talat Şensoy 315 Bin 550 TL
Osman Demir 381 Bin 550 TL
Selda Duygu Bozoğlu 345 Bin 110 TL
Transay Taşımacılık 376 Bin TL
Selami Dursun 281 Bin 521 TL
Ali Hasan Akdağ 331 Bin 500 TL
Osman İspir 377 Bin 980 TL
İlkemtürk Taşımacılık 356 Bin 202 TL
Bakan Turizm 375 Bin TL
Safa Turizm 377 Bin TL
Gürsel Bilgisayar Ltd. Şti. 382 Bin 400 TL
Akdoruk Turizm 356 Bin 550 TL
Sezin Taşımacılık 385 Bin 100 TL
Hüseyin Seymen 335 Bin TL
Tahsin Güden 416 Bin 900 TL
Ahmet Zeki Işık 319 Bin 850 TL
Peytur Turizm 371 Bin 202 TL
Necmettin Al 365 Bin TL
Beker Turizm 382 Bin 599 TL
Pilavcı Turizm 326 Bin TL
İbrahim Halil Uçar 340 Bin TL
Martur 346 Bin 250 TL
Doruk Taşımacılık 357 Bin TL
Yazgül Turizm 420 Bin TL
Hakçay Turizm 420 Bin TL
Rıfat Yakupoğlu-Koşukavak Turizm 385 Bin 111 TL
Türkmen Otomotiv 361 Bin 820 TL
Bektaşlar Turizm 385 Bin TL
Güzeller Turizm 381 Bin TL
Özgür Karagülle 357 Bin 654 TL
Burhanettin Özçelik 367 Bin 550,12 TL
Ahmet Özdemir 355 Bin TL
Coşkun Taştan 363 Bin 502 TL
Abdullah Demir 380 Bin TL
Selçuk Anlar 378 Bin 551 TL
Sebahattin Demiray 325 Bin TL
Tacettin Akın 412 Bin 571 TL
Rıfat Yakupoğlu-Sertay Turizm 380 Bin 999 TL
Mustafa Can 355 Bin TL
Gürkan Esen 330 Bin 500 TL
İbrahim Küçükada 421 Bin 632 TL
Engin Kılıç- Kılıç Turizm 357 Bin 90 TL
Yeşilkaya Seyahat-Erdal Yeşilkaya 347 Bin 500 TL
Öcal Durmuş 340 Bin 120 TL
Muhandıs Topkaya 388 Bin 150 TL
Ali Saygın 341 Bin 255 TL
Hakan Yıldız 325 Bin TL
Gökhan Toplan 326 Bin 205 TL
Barış Karaman 365 Bin 100 TL
Vesim Dursun 364 Bin 406,78 TL
Hasan Genç 341 Bin 591 TL
Asımcan Yılmaz 351 Bin 750 TL
Oğuzhan Ayvaz 351 Bin 500 TL
Murat Cebecioğlu 375 Bin 230 TL
Kader Erdoğan 352 Bin TL
Alaattin Çabuk 321 Bin TL
Emrah İşyapan 370 Bin 500,33 TL
Zafer Katkay 412 Bin TL
Ahmet Kaya 366 Bin TL
Naim Gülhan 369 Bin 850 TL
Memiş Karadağ 311 Bin 200 TL
Orhan Kızılbuğa 376 Bin TL
Gökçe Akbaş 420 Bin 005 TL
Lale Çetinkaya 401 Bin TL
Öz Gülhan Turizm 363 Bin 100 TL
Nida Turizm 367 bin 500 TL
Gölbek Turizm 370 Bin 660 TL
Hasan Zehir 326 Bin TL
Kuç Kardeşler Turizm 425 Bin 550 TL
PSN İnşaat Taşımacılık 350 Bin TL
Coşkun Turizm 424 Bin 550 TL
Özcan Aktoprak371 Bin 606 TL
Tuğba Aktoprak 333 Bin 333 TL
Ferhat Çetin 371 Bin 600 TL
Şenol İkizek 393 Bin TL
Kemal Zenci 366 Bin TL
görkem Yurttaş 333 Bin 758 TL
Yaşar Dükmen 340 Bin 250 TL
İsmet Kemal Atmaca 365 Bin 600 TL
Avni Atmaca 373 Bin 600 TL
Timur Yalçın 341 Bin 441 TL
Savaş Yalçınkaya 363 Bin 900 TL
Aslı Arslan 365 Bin 184 TL
Kenan Turan 332 Bin 982 TL
Ali Sedat Ilıman 311 Bin 525 TL
Erol Turak 306 Bin 900 TL
Ali Çağal 361 Bin 553,39 TL
Cumali Taşdemir 345 Bin TL
Fatih Bayhanay 340 Bin TL
Recep Mustak 335 Bin 551 TL
Hamiyet Kılıç 3151 Bin 150 TL
İsmet Özbil 366 Bin TL
Mehmet Çağal 364 Bin 521,19 TL
Hasan Şentürk 355 Bin 100 TL
Şongül Baştürk Varol 434 Bin 700 TL
İsa Girgin 375 Bin 600 TL
Adem Erol 348 Bin 925 TL
Sinan Yanık 361 Bin 350 TL
Rasim İmamoğlu 352 Bin 941 TL
Ayşegül Kurtuluş 275 Bin TL
İmran Yazı 395 Bin 777 TL
Hüseyin Şenyurt 321 Bin 199 TL
Fatih Şenyürek 363 Bin 500 TL
Ahmet Şimşek 262 Bin TL
Naim Kutay Kurt 367 Bin 220 TL
Yılmaz Demirkıran 343 Bin 250 TL
Mesut Arı 275 Bin 500 TL
Kayatur-Kadir Kaya 360 Bin TL
Adem Kösedağı 331 Bin 111 TL
İbrahim Karabayır 313 Bin TL
Davut Yaylak 402 Bin 500 TL
Burhan Kılıç 410 Bin 550 TL
Serkan Can 391 Bin TL
Ahmet Köse 389 Bin 380 TL
Yaman Turizm 360 Bin 001 TL
Özlem Ceylan 320 Bin 100 TL
Torunlular Turizm 352 Bin 200 TL
Mai Tur 277 Bin TL
Ak Petrol Turizm 360 bin 200 TL
Herekeli Öztürkler Turizm 371 Bin 127,12 TL
HG Egetrans Turizm 377 Bin 500 TL
Birol Karabacak 400 Bin 250 TL
Onur Adar 402 bin 780 TL
Engin Ersoy 391 Bin TL
Ahmet Küçükyılmaz 301 Bin 100 TL
Rıdvan Akbaş 366 Bin TL
Kadir Erpek 410 Bin 150 TL
Hakan Kıılıç 368 Bin 333,33 TL
Umut Bozkurt 401 Bin TL
Yiğit Küçükyılmaz 275 Bin 350 TL
Kavi Tur 401 Bin TL
Serdar Erdem 375 Bin TL
Tülay Çakır 350 Bin 470,34 TL
Ercan Ak 355 Bin TL
Dilber Başboğa 360 Bin 250 TL
Hikmet İşbaralı 385 Bin 850 TL
Delan Turizm 381 Bin TL
Zerda Turizm 386 Bin TL
Atakan Kaya 297 Bin 561 TL
Murat Doğan 345 Bin TL
Yalçınkaya Kuyumculuk 430 Bin TL
Güral Sencan 358 Bin TL
Yunus Emre Coşkun 391 Bin 550 TL
Burak Tunç 362 Bin 363 TL
Erol Ünlü 377 Bin 600 TL
Ethem Doğan 352 Bin TL
Atacan Akbulak 390 Bin TL
İbrahim Çabuk 348 Bin TL
Zeki Kılıç 357 Bin 900 TL
Alev Yalçın 356 Bin 999 TL
Kocaeli Tur 339 Bin 500 TL
Bedreddin Şık 386 Bin 990 TL
Zübeyde Yazı 387 Bin 777 TL
Halit Düzgün 382 Bin TL
Yıldıray Demirkıran 343 Bin 200 TL
Nurettin Kaya 375 Bin 090 TL
Adem Mamik 346 Bin 336 TL
Purmer Kimya 340 Bin 150 TL
Aktaş İnşaat Nakliyat 412 Bin 500 TL
Nagihan Kılıç 405 Bin 500 TL
Önder Can 412 Bin TL
Osman Özbey 350 Bin 500 TL
Erkut Kaya 350 Bin 400 TL
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.