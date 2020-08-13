Bakan Kasapoğlu B. Derincespor’a başarılar diledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 41 seçim vaadi arasında yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı, düzenlenen görkemli törenle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tören sonrasında Başkan Aygün, Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Belediye Derincespor formasını hediye etti. Sarı lacivertli kulübe başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu gençlere hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.