Zirve sana yakışıyor!

Kocaelispor 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarının ikinci etabı olan Kartepe Kampı hazırlıklarına başladı. Kamp kafilesinde 25 futbolcu yer aldı. Doğan Gürbüz, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir çalışmalarına alt yapıdan devam edecek. Öte yandan Almanya Stuttgart doğumlu 2000 doğumlu gurbetçi merkez orta saha oyuncusu Yusuf Emre Baran da kafilede yer aldı.
YARIN SAMSUN, 22’SİNDE SOMA İLE
Yarın Samsunspor ile ilk hazırlık maçına Bolu’da çıkacak olan Yeşil Siyahlılar ikinci hazırlık maçını Kartepe’de 3. Lig takımlarından Somaspor ile oynayacak. Kafile başkanlığını 1. Başkanvekili Bekir Halefler’in yaptığı Kocaelispor’da kampın antrenmanını Kartepe Belediyesi Kurumlardan Sorumlu Koordinatörü Selami Tarakçı ve Kartepe esnaflarından Cihat Uğur da izledi.
HABER: Erdem ÖVÜÇ / FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL
KAMP KAFİLESİ:
1- Kemal Can Aydemir
2-Bayram Olgun
3- Doğukan Kaya
4- Berkay Samancı
5- Erdinç Karakaş
6- Batuhan Er
7- Taha Batuhan Yayıkcı
8- Yiğitali Bayrak
9- Onur Öztonga
10- Semih Karadeniz
11- Talha Mayhoş
12- Mesut Özdemir
13- Doğan Karakuş
14- Mervan Yusuf Yiğit
15- Serdar Ümit Deniz
16- Haşim Arda Sarman
17- Yiğit Canguru
18- Dilaver Güçlü
19- Gökhan Meral
20- Yıldıray Berber
21- Bahri Can Avcı
22- Onur Alp Sarman
23-Eren Türkkal
24- Deniz Meriç
25- Yusuf Emre Baran
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.