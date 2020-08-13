Zirve sana yakışıyor!

Kocaelispor 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarının ikinci etabı olan Kartepe Kampı hazırlıklarına başladı. Kamp kafilesinde 25 futbolcu yer aldı. Doğan Gürbüz, Berat Kartal ve Denizalp Özdemir çalışmalarına alt yapıdan devam edecek. Öte yandan Almanya Stuttgart doğumlu 2000 doğumlu gurbetçi merkez orta saha oyuncusu Yusuf Emre Baran da kafilede yer aldı.

YARIN SAMSUN, 22’SİNDE SOMA İLE

Yarın Samsunspor ile ilk hazırlık maçına Bolu’da çıkacak olan Yeşil Siyahlılar ikinci hazırlık maçını Kartepe’de 3. Lig takımlarından Somaspor ile oynayacak. Kafile başkanlığını 1. Başkanvekili Bekir Halefler’in yaptığı Kocaelispor’da kampın antrenmanını Kartepe Belediyesi Kurumlardan Sorumlu Koordinatörü Selami Tarakçı ve Kartepe esnaflarından Cihat Uğur da izledi.

HABER: Erdem ÖVÜÇ / FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL

KAMP KAFİLESİ:

1- Kemal Can Aydemir

2-Bayram Olgun

3- Doğukan Kaya

4- Berkay Samancı

5- Erdinç Karakaş

6- Batuhan Er

7- Taha Batuhan Yayıkcı

8- Yiğitali Bayrak

9- Onur Öztonga

10- Semih Karadeniz

11- Talha Mayhoş

12- Mesut Özdemir

13- Doğan Karakuş

14- Mervan Yusuf Yiğit

15- Serdar Ümit Deniz

16- Haşim Arda Sarman

17- Yiğit Canguru

18- Dilaver Güçlü

19- Gökhan Meral

20- Yıldıray Berber

21- Bahri Can Avcı

22- Onur Alp Sarman

23-Eren Türkkal

24- Deniz Meriç

25- Yusuf Emre Baran