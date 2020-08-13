Muharrem İnce’nin “Paralel CHP” kurmasına izin verilecek mi?

Dün Muharrem İnce’nin açıklamalarını başından sonuna dinledim.

28 dakika sürdü…

“Mahallenin yaramaz çocuğu” görünümündeydi.

Yüz hatları, mimikleri gergindi.

“Kavga eder gibi” konuştu.

Söyleyeceklerini söyledi, hiçbir gazeteciye soru sorma fırsatı vermeden kürsüden inip uzaklaştı.

Neler söyledi?

Ülkemizin bildik sorunlarını bir bir sıraladı.

İktidarı da muhalefeti de eleştirdi.

Yani “Türkiye’yi ben düzlüğe çıkarırım” demeye getirdi.

Konuşmasının önemli satırbaşları şöyle:

* Herkes konuştu. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

* Ekonomideki başarıyı buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. Oysa buzdolabının içindekiler önemli.

* Türkiye’yi bu hale lider partileri getirdi. Türkiye’nin hem iktidar hem de muhalefet sorunu var. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır.

* CHP Genel Başkanı kurultayda konuşmacıları dinlememiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var.

* Bir siyasi parti “Ömrüm CHP’yle mücadeleyle geçti” diyenlere değil, kendi öz evlatlarına emanet edilmeli.

*AKP çökerken, CHP kurtarıcı olamıyor. Sadece bir gözlemci olarak olup biteni seyrediyor.

* CHP’den ayrılsam bile, partiyi kurtarmak için ayrılırım. Biz Türkiye’ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Bugün başlattığım hareketin adı “1000 Günde Memleket Hareketi”dir.

* Bu hareket gücünü, yönünü, finansmanını milletten alacak. Bu hareketi 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta başlatacağız.

*Ben bölmek için yola çıkmıyorum. Ben Millet İttifakı içindeyim.

*Türkiye’nin sorunlarını ne tek adam iktidarı, ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye’nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı sarılarak çözülür.

*Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80’i değişkendir. Ben inanıyorum ki, 50+1 mümkündür.

*Bizim başlattığımız hareket, bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir.

*Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi temel alacaktır.

* Televizyonlarda bir Kemal Bey’in bir benim reklamım var. Kemal Bey’in reklamı neden konuyor, aday benim. Dünya siyaset tarihinin en büyük mitingini yapıyoruz. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar, örgütlere para vermiyorlar. Ben kazanmayayım diye elinden geleni yapıyorlar.

* Seçim gecesi elimde bilgi yok. İkinci tura kalıp kalmadığımı öğrenemedim. Sabah oldu sonuçları aldım. YSK'ya yazdım CHP kaç sandıkta gözlemci göndermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. Dört milyon oy çöpe gitti. Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana neredeydin diye soranlardan özür diliyorum. Krizi yönetemedim, ama bana veri vermediler.

* CHP’nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Eğer Erdoğan’ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki… Sayın Genel Başkan’ın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz. CHP’nin iktidara yürümesi, hayaldir.

* Yerel seçimlerde başarılıydık. Adaylar başarılıydı, iyi çalıştılar… Ama şunu kabul edelim, bize birçok belediyeyi Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Ama biz teşekkür bile etmedik. Ben bütün yüreğimle Kürt vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Hedefi, “Paralel CHP”

Benim gördüğüm şu:

Muharrem İnce, kendisine “Paralel CHP” kurma yolunda.

CHP dışında, ama istifa etmeyip CHP kimliğini devam ettirerek, “Paralel CHP”yi kurmak istiyor.

“Kadrom hazır” diyor.

“Paralel CHP”ye isim de bulmuş, “1000 Günde Memleket Hareketi”…

Masrafı da milletten bekliyor.

Hedefi:

*CHP’nin içini boşaltmak…

*Millet ittifakını dağıtmak…

*Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini “alternatifsiz” hale getirmek…

CHP yönetimi, buna izin verir mi?

Muharrem İnce’nin dünkü konuşmasını dikkatle dinledim.

Konuşması bitti, başa sardım bir kez daha dinledim.

Bir partili, partisinden istifa eder böyle bir konuşma yapabilir.

Ama hem partili olacaksın, hem de böyle bir konuşma yapacaksın…

Etik değil!

Çünkü İnce’nin konuşması “eleştiri” sınırlarının çok ötesindeydi.

Partisini yok saydı.

Parti yöneticilerini yerin dibine geçirdi.

Yaptığı “parti disiplini”ne de, “parti hukuku”na da sığmaz!

Haa sen ayrılmak istiyorsun, ayrılırsın, ne söyleyeceksen söylersin.

İstifa etmeden ağzına geleni söylediğine göre, sanırım Muharrem İnce “kendisini partiden attırmak” istiyor.

“Suç bende değil. Ben istifa etmedim, beni attılar, ne yapayım ben de parti kuracağım” demek için…

Bu arada da, yani kendini attırıncaya kadar, CHP kimliğiyle “Paralel CHP” içinde yol almaya çalışacak.

CHP yönetiminin buna izin vereceğini sanmıyorum.

İzin vermeleri, görmezlikten ve duymazlıktan gelmeleri, büyük hata olur.

İş bitmiştir, herkes kendi yolunda yürümeli

Gördüğüm kadarıyla, Muharrem İnce CHP’den kopmuş.

Atılmayı bekliyor…

Atılıncaya kadar da “CHP’nin etinden ve sütünden” biraz daha yararlanmayı düşünüyor.

CHP, vakit kaybetmemeli.

Enerjisini “Muharrem İnce olayına” daha fazla harcamamalı.

İnce’nin, “Memleket Hareketi” ile Millet İttifakı’na “cumhurbaşkanı adaylığı şantajı” hazırlamasına izin vermemeli.

Daha seçimlere 3 yıl varken, kendisini cumhurbaşkanlığı adaylığında “vazgeçilmez” görenden, ne partisine ne de memlekete yarar gelir.

Herkes kendi yolunda yürümeli.

Tabii sonunda olan oldu, iktidar, sonunda “değirmenine su taşıyacak” birini buldu.

Sanırım, “CHP’ye dışarıdan düşman gerekmez. CHP kendi düşmanını kendi içinden çıkarır” sözü, bir kez daha doğrulanıyor.