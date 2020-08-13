Kandıra karpuzunun ünü meclisi sardı

İlçenin tanıtılmasına önem veren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,’a, Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve daire amirlerine 200 adet Kandıra karpuzu ikram etmesinden dolayı teşekkür etti. Dağıtımı Belediye personelleriyle birlikte gerçekleştiren Kandıra Meclis Üyesi İsmail Akalın, Kandıra Manda yoğurdunun, biberinin ve tarımsal ürünlerinin lezzetini tatmaları için tavsiyede bulundu.

ÜRETİCİYE DESTEK

Meclis sonrası açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; “ Geçen yıl da Ağustos ayı meclisimizde çalışma arkadaşlarımız ile birlikte böyle bir çalışma gerçekleştirmiştik. Her zaman söylediğim gibi Bu Karpuz Kandıralı. Aroması, kendine öz tadı ve lezzeti ile ilçemizin tanıtımı ve üreticimize katkı açısından bizlerde elimizden gelen desteği üreticimize sağlamaya çalışıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ise daha dikkatli hareket ediyoruz. İlçemizi Tarım İlçesi yapacak çalışmalarımız inşallah devam edecek. Elimizden gelen gayreti üreticilerimize sağlayacak çalışmalarımız sürecek.” dedi.